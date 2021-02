Agression d'un entrepreneur à Besançon : le caractère raciste retenu par le tribunal

L'attaque subie par l'entrepreneur bisontin Khaled Cid relève bel et bien d'une agression à caractère raciste selon le tribunal de Besançon (Doubs). Mercredi 3 février en début de soirée, son agresseur, un jeune homme de 24 ans au passé de sympathisant néofasciste, a été condamné à 24 mois de prison dont 6 avec sursis.

Une agression entièrement filmée par les caméras de la ville

L'agression a eu lieu à 21h30 le lundi 1er février 2021 rue Marulaz à Besançon. Ce soir-là, comme l'explique la présidente du tribunal : "des caméras de la ville filment toute la scène". Et sur le film, on peut voir minute par minute le déroulement de l'agression et "on voit que c'est vous qui vous dirigez vers monsieur Cid", explique la présidente à l'accusé.

L'accusé reconnaît avoir porté des coups, mais nie toute intention raciste

Dans le box des accusés, entouré de trois policiers, un jeune homme grand et robuste au crâne rasé. Sous son masque chirurgical, une longue barbe noire, de la même couleur de son sweat-shirt à capuche. L'accusé a 24 ans, il reconnaît avoir porté des coups, mais nie avoir attaqué le premier et il affirme qu'il s'est simplement défendu, après que Khaled Cid ai eu "des mots déplacés" à l'encontre d'une de ses deux amies qui était avec lui au moment des faits. L'accusé reconnaît également qu'il était alcoolisé (1,03 par litres d'air expiré) et que ces coups étaient disproportionnés.

Sale arabe, je vais te tuer"

Seulement voilà : "sur la vidéo, il n'y a pas de doute on voit que c'est vous qui attaquez monsieur Cid, vous êtes sûr de maintenir votre version ? " demande la présidente, le prévenu hoche la tête. Quant au caractère raciste de l'agression, le suspect le nie également. Malgré le témoignage de Khaled Cid qui affirme à la barre : "il m'a dit : "tiens un arabe en costard : je vais me le faire" et à chaque coup c'était : "sale arabe, je vais te tuer"".

Blessé aux côtes et au visage, Khaled Cid marche avec peine, porte une minerve et des traces de bleus sont encore visibles sur ses yeux. Il n'a pas eu le temps de faire appel à un avocat. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) s'est constituée partie civile à ses côtés. Il affirme être venu témoigner pour : "que les agressions racistes ne restent pas impunies, parce qu'elles ne doivent pas être tolérée dans notre République".

Khaled Cid, la victime a été frappé aux côtes et au visage et a eu trois jours d'incapacité totale de travail. © Radio France - Rachel Saadoddine

La victime : un entrepreneur originaire du quartier des Clairs-Soleils

Âgé de 35 ans, Khaled Cid a grandi à Besançon, dans le quartier des Clairs-Soleils. Il a gagné le concours Talents des Cités et aujourd'hui il a sa propre entreprise. A la suite de son agression, il a eu trois jours d'incapacité totale de travail (ITT) et il affirme souffrir de séquelles tant physiques que psychologiques.

Le soir de son agression, il rentrait d'un rendez-vous d'affaire, affirme-t-il. Et il était donc avec un collègue. Témoin de la scène, sa version concorde parfaitement avec les vidéos de la ville. Mais son collègue était trop loin, il n'a pas entendu les insultes racistes qui accompagnaient les coups de poing et de pied de l'agresseur. C'est parole contre parole.

Un agresseur aux tatouages fascistes en référence au régime de Mussolini

Alors la présidente procède à l'étude de la personnalité du jeune accusé. Il est établi qu'il a de très nombreux tatouages partout sur le corps dont le sigle "MVSN", celui de la milice volontaire pour la sécurité nationale, un corps militaire de l’Italie fasciste de Mussolini et une Kalachnikov. L'accusé ne nie pas ces tatouage mais affirme qu'ils sont "humoristiques" et surtout qu'il les a fait en 2012, quand il avait 16 ans et qu'il fréquentait "de mauvaises personnes dans de mauvais milieux".

Pour moi, c'est juste un petit con qui fait n'importe quoi quand il a trop bu"

Le procureur de la République reconnaît le caractère raciste de l'agression, réclame 2 ans de prison ferme, 5 ans d'interdiction de paraître à Besançon et 5 ans d'interdiction de port d'arme. L'avocate de la défense, maître Emine Erdem s'insurge de la sévérité des réquisitions du procureur : "pour moi, ce n'est pas une agression raciste, si je pensais que c'était le cas, je ne serai pas là à défendre mon client, c'est juste un petit con qui fait n'importe quoi quand il a trop bu".

Le caractère raciste de l'agression reconnu : 18 mois de prison ferme

L'avocate évoque également un emballement médiatique autour de son client : "j'ai entendu parlé de cette affaire ce matin sur France Inter alors même que mon client n'avait pas encore été jugé, encore moins reconnu coupable". Le tribunal a tranché et reconnu le caractère raciste de l'agression subie par Khaled Cid. Il condamne son agresseur à 18 mois de prison ferme, à une obligation de soins et une obligation d'indemniser la victime et à une interdiction de cinq ans de port d'arme. Le montant de l'indemnisation de la victime sera fixé lors d'une prochaine audience le 1er avril 2021. Le montant de l'indemnisation de la victime sera fixé lors d'une prochaine audience le 1er avril 2021.

Le tribunal ne retient pas la réquisition du procureur concernant l'interdiction de paraître à Besançon. Après l'audience, la victime, Khaled Cid, s'est déclaré satisfait que le caractère raciste de son agression ait été reconnu, mais inquiet à l'idée de son agresseur puisse revenir à Besançon en sortant de prison.

Les politiques condamnent une agression raciste

Cette affaire a fait réagir, notamment Elisabeth Moreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances , le sénateur du Doubs, Jacques Grosperrin et la cheffe de file de la France Insoumise dans le Doubs, Séverine Véziès.