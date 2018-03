Carcassonne, France

Jusqu'à la fin de l'année dernière, Jacques Escande, 59 ans, était capitaine et commandé le centre des opérations de la gendarmerie du groupement de la Haute-Garonne (qu'il avait rejoint en 2011 en provenance de l'Aude). Celui qui est originaire du département 11 y est retourné vivre depuis le début de sa retraite. Il s'exprime sur l'acte héroïque du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, mort lors des attaques terroristes de Trèbes.

Jacques Escande : Ce qui s'est passé, et notamment le geste du lieutenant-colonel, ça fait quelque chose au cœur. Personnellement, au bout de 40 ans de service, on a souvent été en danger sur des opérations, au quotidien mais un acte comme ce qu’a fait cet officier supérieur à Trèbes, c’est quelque chose qui ne s’est jamais vu.

Donner sa vie en échange de celles d'otage, même chez les forces de l'ordre, c’est quelque chose qui ne s’est jamais vu.

C’est un acte très fort, un acte héroïque, qui n’est pas habituel même en gendarmerie, bien que l’essence même des gendarmes soit de protéger les biens et les personnes. Mais donner sa vie et remplacer des otages c’est autre chose, incomparable. Etre gendarme ce n’est pas une opportunité, c’est une vocation, un engagement de tous les jours, de chaque instant. C’est un don de soi, une volonté de servir son pays et de protéger les personnes. On voit souvent des interventions à risques, avec cette menace permanente qui plane autour de nous. Mais là, choisir délibérément, ce qu’a fait cet officier supérieur, le lieutenant-colonel c’est un acte qui, je pense, a été pour lui un choix ultime face à la situation qui se présentait devant lui.

France Bleu Occitanie : Comment vit-on ce drame dans les casernes de gendarmes ?

Pour avoir échangé avec des anciens collègues et des collègues qui sont toujours en activité c’est toujours délicat après un tel évènement. Ce qui est sûr c’est que toute la gendarmerie est touchée, marquée par cet acte héroïque. Que ce soit les gendarmes adjoints, volontaires, les sous-officiers, les officiers, les corps du service technique, administratif ainsi que les personnels de la gendarmerie. Nous sommes blessés, meurtris, en colère mais nous sommes fiers de ce qu’a fait ce frère d’arme, cet homme qui a rendu hommage à la gendarmerie par cette action héroïque. C’est dramatique qu’on en soit arrivé là, à cette situation, à cet homme tué, sans parler évidemment des autres victimes. Une femme, un homme en uniforme, on en a malheureusement l’habitude maintenant, mais ce sont des cibles face à ces actions terroristes.

L'attentat de Trèbes intervient 6 ans presque jour pour jour après la mort de Merah à Toulouse.

J’ai forcément fait le lien avec l’affaire Merah, que j’avais suivi de près il y a six ans. 22 mars 2012, 23 mars 2018, presque jour pour jour, la région a subi deux attaques terroristes mortelles, à Toulouse et Montauban en 2012, à Trèbes et Carcassonne en 2018. On retrouve ce même scénario, comme l’affaire de Dammartin-en-Goële. Depuis l'affaire Mohammed Merah en 2012, des dizaines de membres des forces de l'ordre ont été blessés et tués. Des affaires de terrorisme qui visent des cibles.

22 mars 2012, 23 mars 2018, six ans presque jour pour jour après les attaques de Mohammed Merah, j'y ai forcément pensé.

Le fait que l’intéressé ait surveillé un moment la caserne de parachutiste de Carcassonne où il avait entreprit l’idée de prendre pour cible les militaires, comme nous l’avons vécu à Montauban et à Toulouse. Une journée qui commence normalement et qui devient terrible en l’occurrence ici pour tout un département, l’Aude, pour cette petite commune de Trèbes qui ne s’attendait pas à subir une telle tuerie. On retrouve là aussi, les valeurs de la République. Cet officier de gendarmerie est mort pour la France, il a donné sa vie pour son pays, pour des hommes et des femmes, il a fait le sacrifice ultime pour un homme en uniforme. C’est un désastre. C’est émouvant.