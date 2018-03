Deux jours après la triple attaque dans l'Aude, les enquêteurs questionnent toujours deux proches du terroriste Radouane L. : une jeune femme de 18 ans et un mineur, un ami proche de celui qui a tué 4 personnes et en a blessé quinze autres vendredi à Trèbes et Carcassonne. Des notes manuscrites ont été découvertes au domicile de Radouane L. Elles font penser qu'il pourrait y avoir préméditation.

Des complicités à déterminer

Dans le logement du terroriste, à la cité Ozanam de Carcassonne, les policiers ont saisi un téléphone portable et un disque dur d'ordinateur. Ils sont analysés en ce moment par des cyber-enquêteurs. Ils ont aussi retrouvé des notes manuscrites. Ces écrits sont des textes plutôt confus où il question de l'état islamique. Ils font penser à un testament et accréditent la thèse d'une attaque préméditée.

Trois engins explosifs artisanaux ont été retrouvés dans le supermarché de Trèbes : un pistolet 7.65, une arme de petit calibre, ainsi qu'un couteau de chasse. Cela renforce encore l'idée que cette attaque a pu être préparée. Il reste maintenant à déterminer qui lui a fourni ces armes et si il y a eu des complicités ou si au contraire, l'homme a agit seul.

Plusieurs centaines d'enquêteurs sont mobilisés sur ce dossier.

Un homme déjà suivi par les renseignements

Selon une source proche du dossier Radouane L. a notamment demandé lors de l'attaque du Super U "la libération de frères", dont celle de Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. L'homme de 25 ans était suivi depuis 2014 par les services de renseignements. Il était fiché "S". Il avait aussi été condamné pour "'port d'arme prohibé", "usage de stupéfiants" et "refus d'obtempérer".

Il ne s'est jamais rendu en Syrie.

Journée d'hommage national

Samedi, de nombreux anonymes ont exprimés leur émotion après la tuerie, notamment dans l'Aude et devant la gendarmerie de Carcassone, où travaillait le gendarme Beltrame, décédé dans les attaques. Un hommage national sera rendu à l'officier de gendarmerie Arnaud Beltrame a annoncé samedi soir l'Elysée. Le lieutenant-colonel s'était livré à la place d'une femme que l'assaillant avait pris comme bouclier. Une messe sera également célébrée en l'église de Trèbes ce dimanche à 10h30.

