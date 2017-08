Attaque de Barcelone : les réactions des Bretons sur place

Une camionnette blanche a foncé sur les Ramblas, à Barcelone, ce jeudi vers 17h30. Le bilan provisoire fait état d’au moins une dizaine de morts et une cinquantaine de blessés. Nous avons contacté des Bretons présents à Barcelone.

Ce jeudi soir le bilan et les circonstances du drame de Barcelone restent très incertains. Vers 17h30, en cette journée du mois d’août, une camionnette blanche a foncé sur les Ramblas, artère la plus touristique de Barcelone qui relie la Placa Catalunya au port de la ville.

Selon les autorités catalanes, qui se sont exprimées en début de soirée, au moins treize personnes auraient été tuées dans l’attaque qualifiée de "terroriste" et une cinquantaine d'autres personnes ont été blessées.

Précisions sur l'attaque de Barcelone © Visactu - .

Des Bretons en vacances et installés à Barcelone

Nous avons contacté ce jeudi soir des Bretons sur place. Certains vivent à Barcelone, d'autres y sont en vacances, voici leurs témoignages.

• Marie Laot est Brestoise, elle suit actuellement un stage de yoga à Barcelone, "j’ai loué un appartement à trois stations de métro des Ramblas, dans le quartier Gracia" explique-t-elle, précisant que ce quartier qui accueille actuellement un festival de musique est totalement vide alors qu’il rassemblait près de 2000 personnes la veille. Elle a été prévenue par sms par sa fille, restée en France.

On se dit évidemment qu'on aurait pu être à la place de ces gens car hier soir, à la même heure, j’y étais. Donc je me dis que j’ai eu une bonne étoile. Et il faut rester solidaire." Maria

• Aurélien Brulé, 26 ans, est originaire de Josselin dans le Morbihan. Il vit à Barcelone depuis deux ans, où il travaille dans le e-commerce. Il raconte comment il a appris le drame.

J’étais au bureau, en train de travailler, je devais rester plus tard mais je suis rentré directement chez moi, la boule au ventre , je suis rentré directement à la maison pour m’enfermer. On peut rien faire et juste subir, ça donne la boule au ventre, ça fait très peur." Aurélien

• François Lejeune, 26 ans, vit à Barcelone depuis un an et demi, à quinze minutes du quartier central des Ramblas. Il est originaire de Saint-Jean-Brévelay, dans le Morbihan. Il se dit très choqué et appréhende les jours à venir.

Une ville comme Barcelone avec autant de touristes, on pensait bien que ça arriverait un jour, ce jour, c’est aujourd’hui." François

François s’inquiète aussi d'autres attaques potentielles sur certains monuments très touristiques comme la Sagrada Familia. Il s'inquiète aussi de l’arrivée de son cousin qui le rejoint pour une semaine et avec qui il avait prévu de faire le tour des lieux touristiques. Mais le jeune homme l’affirme, il faut continuer à vivre.

• Catherine, vit près de Rennes. Elle était en vacances en Espagne en famille pour deux semaines mais a passé la journée de jeudi à Barcelone pour visiter. Elle était au Camp Nou, le fameux stade de la ville, quand elle a appris pour l'attentat. Elle a donc décidé de changer de programme et de quitter la ville plus tôt que prévu.

On avait projeté d’aller finir la journée sur les Ramblas, qu'on avait déjà visités une fois précédente, mais on a préféré sortir de la ville et on n'était pas les seuls car c'était très très compliqué de quitter Barcelone en voiture ce soir » Catherine

Elle confie qu’avec sa famille, ils ont juste hâte de rentrer et de tourner la page de cette triste journée.

Attaque terroriste et solidarité internationale

Les autorités catalanes affirment pour l’heure qu’il s’agit bien d’une attaque terroriste. Le Président, Emmanuel Macron, a apporté son soutien aux Espagnols dans plusieurs tweets.

Solidaridad con #Barcelona. Estamos a su lado. 🇫🇷🇪🇸 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 17, 2017

Le Quai d’Orsay appelle aussi à éviter le secteur et précise qu’une cellule de crise a été mise en place, joignable au +33 1 43 17 51 00