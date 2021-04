Attaque de chiens à Anglet contre un troupeau de chèvres : le propriétaire des Malinois fait son mea-culpa

Patrick est au plus mal. Ce retraité de 68 ans plaide coupable après l'attaque de ses trois chiens, lundi dernier, à Anglet contre six chèvres appartenant à un éleveur mort d'une crise cardiaque en découvrant le massacre.

"Je suis entièrement responsable." Déclaration au micro de France Bleu Pays Basque du propriétaire des trois chiens malinois qui, lundi soir, ont attaqué et tué violemment six chèvres dans les bois de Chiberta à Anglet. L'homme âge de 68 ans, exprime ses regrets après la décès de Peio Olcomendy, l’éleveur décédé d'une crise cardiaque après la mort violente de ses animaux.

Patrick affirme être responsable

Patrick raconte cette journée de lundi 5 avril : "Les chiens ont échappé à ma surveillance et j'ai appelé, mais ils ne sont pas rentrés. J'ai attendu dans la voiture, là où je me gare d'habitude pour les attendre et ne les voyant pas venir, je suis rentré à la maison, chez moi. C'est là que j'ai eu la police, devant ma porte, qui m'a explique qu'un de mes chiens avait été arrêté."

"Ce jour-là, les chiens ont échappé à ma surveillance..."

Il poursuit : "Ce n'est pas la faute de mes chiens, c'est la mienne. Je suis en dépression. Ce sont un peu mes enfants. Je me sens responsable des autres. Je me sent à la fois responsable de ce qu'ont fait mes chiens et de la mort d’éleveur." Le retraité estime que ses chiens ne sont pas dangereux pour les humains.

Entendu par la police, Patrick risque une amende. Les animaux ont été placé à la SPA de Bayonne.