Attaque de frelons : deux hommes piqués 50 fois près de Roanne

frelons ,guêpes et frelons asiatiques

La balade de trois cyclistes a terminé à l'hôpital ce dimanche matin. Vers 10h, deux hommes, de 51 ans et de 72 ans, ont été piqués une cinquantaine de fois par des frelons, au Bois de Joux, près de Briennon.

La troisième personne, piquée une quinzaine de fois, a elle aussi été hospitalisée.

Cet incident est plutôt rare, "ces insectes ne réagissent que quand ils se sentent en danger", explique Bertrand Dufour, gérant de la société Loire guêpe, spécialiste depuis 10 ans de la destruction de nids de frelons et de guêpes dans la Loire.

"Il n'y a pas d'attaque comme ça, fortuite, de cinquante frelons, qui se promènent et vous attaquent comme ça. Ils se sentent en danger si vous cherchez vous-même à le chasser ou alors quand vous êtes à proximité du nid. Par exemple, vous mettez le pied à côté d'un nid sans l'avoir vu, ça fait des vibrations et ensuite, ils sortent pour vous piquer. Ou alors un nid est tombé avec le vent en forêt et ces cyclistes se trouvaient à proximité par manque de chance."

Au total, 10 sapeurs-pompiers et trois ambulances ont été mobilisés sur cet incident.