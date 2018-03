La messe en hommage aux victimes des attaques de l'Aude s'est déroulé dimanche matin devant des centaines de personnes. Quatre personnes ont été abattues par le terroristes et quinze autres ont été blessées. Le curé Philippe Guitart a voulu délivrer un message de paix et prôné le vivre ensemble.

L'émotion a envahit le petit village de Trèbes dans l'Aude dimanche matin où se tenait la messe en hommage aux quatre victimes abattues par Radouane L. Quinze autres ont été blessées. Après les attaques dans l'Aude, les investigations se poursuivent et deux personnes sont toujours placées en garde à vue. Lors de la cérémonie, le curé Philippe Guitart a insisté surl'importance du vivre ensemble.

Un village étreint par l'émotion

"Stop à la violence, stop, stop" : c'est l'un des nombreux messages écrit à la main sur la façade de la mairie de Trèbes. Ici des roses blanches ont été déposées en nombre. L'église n'était pas assez grande pour accueillir tous ceux qui souhaitaient assister à la cérémonie. Durant cette messe hommage, le curé Philippe Guittart a voulu délivrer un message de paix. Il a insisté sur la nécessité du vivre ensemble avec les musulmans, non pas "malgré" leurs différences, mais "avec" leurs différences

Jean, Christian, Hervé, Arnaud : les quatre victimes du jihadiste

Jean Maizières, viticulteur à la retraite

Il a été la première victime de Radouane L., Jean Maizières était un viticulteur sexagénaire à la retraite. Il était le passager de l'Opel Corsa sur laquelle le terroriste a ouvert le feu vers 10 heures à Carcassone pour lui voler son véhicule. Il a été tué sur le coup.

Le conducteur de la voiture, un homme de nationalité portugaise est grièvement blessé.

Christian Medves, le chef boucher du Super U

Christian Medves, 50 ans, était marié et père de deux filles. C'était le chef boucher du supermarché de Trèbes. Selon ses amis, il était un bon vivant et un sportif accompli. Il a été tué d'une balle dans la tête vers 11h15. On ne sait pas précisément dans quelles circonstances.

Adieu ancien collègue et vieux copain. Ton sourire et ta sympathie manqueront à tous...

Christian, assassiné à 49 ans, victime de l'islamisme le 23 mars 2018.

Nous n'oublierons pas. Pensées à ta femme et tes filles.

Que cette photo fasse le tour du monde.Texte de Vincent.M pic.twitter.com/Wonx8mdleb — yocss (@YoanCss) March 23, 2018

Hervé Sosna, l'ancien maçon, client du supermarché

Hervé Sosna, l'ancien maçon, client du Super U tué dans les attaques de l'Aude © Maxppp - BOYER Claude/PHOTOPQR

Hervé Sosna, 65 ans, était un maçon à la retraite. Il se rendait dans le Super U deux fois par semaine. Son demi-frère raconte dans la Dépêche du Midi qu'il n'avait jamais voulu quitter Trèbes. "Il avait de grandes capacités intellectuelles", mais avait préféré se lancer dans le bâtiment pour rester dans sa ville.

Arnaud Beltrame, le gendarme mort en héros

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) March 24, 2018

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame était âgé de 44 ans. Il était sorti major de sa promotion à l'Ecole militaire de Saint-Cyr en 1999. Il était déjà décrit par ses supérieurs à l'époque comme "un militaire qui se bat jusqu'au bout et n'abandonne jamais".

Arnaud Beltrame a aussi été déployé en Irak. en 2005, où il a été décoré. Il a aussi été commandant de compagnie au sein de la Garde Républicaine, assurant pendant 4 ans la sécurité du palais de l'Elysée.

En août 2017, il devient officier adjoint au commandant du groupement de gendarmerie de l'Aude.

Une journée d'hommage national en sa mémoire sera organisée a annoncé l'Elysée samedi soir.