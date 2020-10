Attaque de la mosquée de Bayonne : pas de complice identifié, l'enquête bientôt clôturée

C'était il y a un an : le 28 octobre 2019, Claude Sinké attaquait la mosquée de Bayonne, et blessait par balles deux hommes de 74 et 78 ans. Un an après, jour pour jour, on apprend qu'il ne devrait pas y avoir de procès dans cette affaire. Après la mort de l'assaillant, ex-militaire landais d'extrême droite, aucun complice n'a été identifié, précise maître Nouhou Diallo, avocat de l'une des deux victimes. Son client Maati Baggar, avait été sérieusement blessé. L'enquête autour de cette attaque à la mosquée va être clôturée prochainement selon maître Diallo.

Pas de complice repéré

Claude Sinké, l'assaillant, ne pouvait pas être jugé suite à son décès au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan en février dernier. Une nouvelle difficile déjà à l'époque pour les familles des victimes. En revanche, à la demande du procureur de la République de Bayonne, les policiers étaient toujours à la recherche d'éventuels complices. Selon Maître Diallo, la juge d'instruction devrait prononcer dans les prochaines semaines "l'extinction de l'action publique" aucun complice n'ayant été identifié.

Un an après l'attaque de la mosquée, le juge d'instruction vient d'avertir les parties que son enquête est terminée — Maître Nouhou Diallo

Maître Nouhou Diallo fait un point sur l'enquête un an après l'attaque à la mosquée de Bayonne Copier

Même s'il n'y aura pas de procès, les victimes devraient être indemnisées puisque dès la clôture officielle de l'enquête, Maître Diallo intentera une action devant le fond de garanties.