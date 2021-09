Attaque de Lamazière-Basse : la confrontation ce jeudi devant le tribunal de Tulle

Vers l'épilogue de l'affaire de l'attaque de chiens à Lamazière-Basse en Corrèze ? Une audience a lieu ce jeudi après-midi au tribunal de Tulle. Elle permettra de tirer au clair cette affaire qui a suscité sur place beaucoup d'émotions, lorsqu'une septuagénaire avait été grièvement blessé le 15 octobre dernier par plusieurs chiens.

Une émotion dans le village de Lamazière-Basse

"Les mois ont passé, donc l'émotion s'est estompée" souligne néanmoins Jean-Pierre Delbègue, le maire de Lamazière-Basse. "Les gens sont passés à autre chose, surtout que les chiens ne sont plus sur le territoire" dit-il. Malgré tout, avant cette journée du 15 octobre, l'émotion semblait palpable autour de ces cane corso. "Plusieurs mois avant l'agression, de nombreux voisins étaient intervenus auprès de la municipalité : ces chiens divaguaient et obligeaient les gens à rester chez eux" raconte Jean-Pierre Delbègue. Selon lui, un gendarme avait été blessé et un chien tué par l'un des cane corso. Finalement, ils sont euthanasiés en mai dernier. Une décision polémique, qui avait entraîné plusieurs recours et manifestations.

Un "ultime renvoi" devant le tribunal correctionnel

Ce procès permettra donc une confrontation entre la propriétaire des chiens et les victimes. Après un premier renvoi en juin dernier, l'audience devrait bien avoir lieu. Lors de la précédente audience, la victime comme l'accusée ne s'étaient pas présentés pour des raisons médicales. La présidente avait alors décidé du renvoi, afin que la propriétaire des chiens puisse s'expliquer.

"En tant que représentant de la commune, ce qui m'intéresse, c'est que suite à cette émotion, sa douleur et ses souffrances soient prises en compte, comme l'inquiétude des habitants" explique Jean-Pierre Delbègue. L'audience aura lieu ce jeudi après-midi.