Attaque de Lamazière-Basse : peine confirmée en appel pour la propriétaire des chiens

La cour d'appel de Limoges confirme ce mercredi la condamnation à trois ans de prison, dont un an ferme, pour la propriétaire des chiens de Lamazière-Basse. En octobre 2020, les animaux avaient attaqué une septuagénaire lui laissant de lourdes séquelles.

La cour d'appel de Limoges a suivi les réquisitions de l'avocat général dans l'affaire des chiens de Lamazière-Basse, près d'Egletons, en Corrèze. En janvier dernier, il avait demandé la confirmation de la peine prononcée en première instance par le tribunal judiciaire de Tulle, à savoir un an de prison ferme et deux ans de prison avec sursis. La cour d'appel prononce également son maintien en détention.

Laura Le Lay ne s'était pas présentée à son premier procès en septembre dernier devant le tribunal judiciaire de Tulle. Mais, elle avait été interpellée quelques mois plus tard dans le Cantal.

Ses six chiens, des Cane Corso et un bouledogue anglais, avaient attaqué une dame de 71 ans le 15 octobre 2020. Celle-ci avait été très grièvement blessée et les animaux avaient fini par être euthanasiés

Lors de son procès en appel, la trentenaire avait reconnu les faits. Décrite par son avocate comme une femme à la dérive après des violences conjugales et le placement de ses enfants.