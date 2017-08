Attaque de Levallois-Perret : "Les investigations viennent étayer le caractère terroriste de l'attaque"

Lors d'une conférence de presse mercredi , François Molins, procureur de Paris a fait le point sur l'enquête concernant l'agression des militaires de l'opération sentinelle à Levallois-Perret. Il a parlé de "caractère prémédité et terroriste" de l'attaque.

Le procureur de Paris François Molins a apporté de nouvelles informations mercredi sur l'attaque contre des militaires le 9 août à Levallois Perret (Hauts-de-Seine)

"Les investigations montrent le caractère prémédité et terroriste".

Pour l'instant, l'état de santé de Hamou B n'a toujours pas permis qu'il soit placé en garde à vue et interrogé. L 'homme a été blessé de cinq balles au moment de son interpellation Il a été opéré plusieurs fois au cours de ces deux semaines.

Des éléments probants retrouvés dans sa voiture

En revanche, son matériel saisi, son téléphone et son ordinateur, a parlé pour lui. Et les enquêteurs ont pu voir qu'il avait effectué de nombreuses recherches sur Internet, notamment pour des billets d'avion à destination de la Turquie mais aussi des articles sur différentes attaques terroristes, photos du groupe Etat Islamique, des drapeaux.

Autant d'éléments qui permettent d'affirmer que l'homme montrait un intérêt récent peut être mais certain pour la radicalité islamiste et qu'il envisageait probablement de partir peut-être pour la Syrie. Maintenant, il reste à savoir s'il a agi en solitaire ou s'il était rattaché à un groupe. On sait en tout cas d'après François Molins qu'il était proche du mouvement fondamentaliste Tabligh qui prône un islam rigoriste.

En repérage

L'analyse de la vidéo surveillance, a permis de constater que l"homme était venu avec sa voiture en repérage avenue de Verdun, trois jours avant son attaque contre les militaires

Le parquet a ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels.