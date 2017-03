Attentat de Londres : deux lycéens rentrent ce Concarneau ce vendredi, le troisième ce week-end

Deux des trois lycéens blessés dans l'attaque de Londres mercredi dernier sont de retour ce vendredi dans le Finistère. Le troisième est attendu plus tard dans le week-end.

La direction de l'enseignement catholique du Finistère confirme ce vendredi après-midi à France Bleu que deux des trois élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau sont de retour chez eux d'ici ce vendredi soir.Le rapatriement du troisième jeune blessé sur le pont de Westminster mercredi après-midi s'organise pour demain pour l'instant.

Leurs 89 camarades sont tous rentrés en avion vendredi soir et ont rejoint depuis leur domicile.

Une cellule médico-psychologique mise à disposition des élèves et des familles

Une cellule d'urgence médico-psychologique est mise en place depuis ce vendredi après-midi à la Maison des Associations de Concarneau. Cinq psychologues et psychiatres seront présents et à la disposition des élèves et de leurs familles. De son côté, la ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem a indiqué que les cours ne reprendraient que ce lundi au lycée Saint-Joseph de Concarneau.