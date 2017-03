Attaque de Londres : les trois lycéens blessés rapatriés aujourd'hui

3 élèves bretons étaient toujours à Londres ce vendredi matin, hospitalisés après avoir été grièvement blessés dans l'attaque de Westminster. Ils doivent être rapatriés aujourd'hui via un avion médicalisé.

Hier soir, 89 élèves du lycée Saint-Joseph de Concarneau ont retrouvé leurs proches. Ce groupe de lycéens, en voyage scolaire à Londres, a assisté à l'attaque qui a visé le quartier du Parlement britannique. Elle a été revendiquée par l'Etat Islamique ce jeudi.

Les élèves blessés vont "aussi bien que possible"

Trois élèves, fauchés par la voiture du terroriste sur le pont de Westminster, sont toujours hospitalisés à Londres ce vendredi matin. Ils souffrent de multiples fractures, et ont été opérés. Ils vont "aussi bien que possible en pareilles circonstances", précise Patrick Lamour, directeur de l'Enseignement catholique dans le Finistère. Les trois jeunes doivent être rapatriés dans la journée par avion médicalisé.

Un dispositif d'aide, d'accompagnement et d'écoute

Les derniers jours ont été particulièrement chargés pour les encadrants : il s'agissait tout d'abord d'assurer la sécurité des jeunes présents sur place, témoins de l'attentat, mais aussi de leur apporter soutien et réconfort. "Dès mercredi soir, nous avons organisé un dispositif d'aide, d'accompagnement et d'écoute" pour les 89 jeunes et leurs 5 accompagnateurs à Londres.

Un dispositif d'écoute a aussi été mis en place au sein du lycée Saint-Joseph de Concarneau, qui compte 1400 élèves. A partir de cet après-midi, une cellule psychologique accueillera les élèves qui le souhaitent à la maison des associations de Concarneau.