Attaque de Londres : trois lycéens de Concarneau parmi les blessés

Trois élèves de seconde générale du Lycée Saint Joseph de Concarneau, âgés de 15 à 16 ans, font partie des blessés dans l'attaque qui a eu lieu ce mercredi à Londres.

Selon les informations de France Bleu Breizh Izel, au moins trois élèves, deux garçons et une fille, scolarisés dans l'établissement Saint-Joseph de Concarneau ont été blessés dans l'attaque de Londres ce jour autour du Parlement de Westminster. Plusieurs classes de seconde générale du lycée étaient en voyage scolaire dans la capitale anglaise, et ils se trouvait cet après-midi près du Parlement. Ils auraient été blessés sur le pont "On ne connait pas encore la gravité des blessures", expliquent les autorités. Au lycée on explique également qu'il est difficile d'avoir des informations.

Les autres élèves en voyage à Londres ont été mis en sécurité et la direction organise leur retour anticipé des autres élèves.

La direction départementale de l'enseignement catholique est sur place et rencontre les familles en ce moment

Dans l'établissement , les internes ont été réunis dans le foyer . Ils suivent les informations sur les écrans en attendant des nouvelles officielles.