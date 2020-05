Attaque de loup ? Un veau déposé devant la Préfecture de Lozère

Ce mercredi, des représentants de la Coordination rurale de la Lozère ont déposé devant l’hôtel de la Préfète, à Mende, un veau âgé de deux mois et mort le jour-même dans un élevage du département. L’animal a été signalé au service départemental de l’Office français de la biodiversité (O.F.B.) par son propriétaire, qui a déclaré avoir subi une attaque du loup.

Le directeur départemental de l’O.F.B. a proposé à l’éleveur une expertise sur place dès le lendemain matin, au lieu des 48 heures prévues par la réglementation. Mais, selon la Préfecture « le coup d’éclat de la Coordination rurale a empêché la conduite de cette expertise, qui nécessite le maintien de la carcasse à l’endroit du décès. »

Valérie Hatsch, préfète de la Lozère, a dirigé une réunion d’urgence pour un entretien approfondi avec l’éleveur, et pour une évacuation immédiate de la carcasse.

La préfète « regrette que cette action l’ait empêchée de se rendre sur place pour assister aux constats et échanger avec l’éleveur, comme cela lui avait été proposé. Cette action va à l’encontre des intérêts de l’éleveur et nuit à la qualité du dialogue déjà engagé», avec l’ensemble des acteurs de la filière sur ce sujet sensible.