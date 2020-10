Attaque de Nice - "Ce n'est pas qu'un drame catholique" dit l'Evêque de Limoges Monseigneur Bozo

Après l'attaque terroriste de Nice qui a fait trois morts ce jeudi, l'Evêque de Limoges Monseigneur Pierre-Antoine Bozo fait part de son émotion et juge que ce drame touche bien au-delà de la communauté catholique de France.

Après l'attaque terroriste de Nice qui a fait trois morts ce jeudi, l'Evêque de Limoges Monseigneur Pierre-Antoine Bozo a fait part, sur France Bleu Limousin, de son émotion et juge que ce drame touche bien au-delà de la communauté catholique de France. "C'est beaucoup d'émotion, de tristesse et de peine" dit-il "évidemment la communauté catholique est profondément touchée, mais je ne voudrais pas qu'on en fasse seulement un drame catholique, c'est plus large que cela", a-t-il estimé.

Nous essayons de répondre au mal par le bien, par le pardon

"Nous les catholiques, nous essayons de ne jamais répondre par la vengeance, mais de répondre au mal par le bien, par le pardon" a encore estimé l'Evêque de Limoges. "C'est dur à dire, certes mais cette tristesse voire cette colère qui doit s'exprimer ne doit pas se transformer en violence ou en revanche. La vraie réponse est de continuer à vivre, pas dans la peur, il faut que nous puissions continuer d'exercer librement notre foi, et de répondre par un sursaut d'espérance" a-t-il conclu.