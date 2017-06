Attaque de Notre-Dame de Paris : un jihadiste "néophyte" présenté à un juge antiterroriste en vue d'une mise en examen

L'auteur présumé de l'attaque au marteau mardi contre un policier sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, était présenté samedi à un juge antiterroriste en vue d'une mise en examen, a annoncé le procureur de Paris François Molins. Un acte isolé commis par un "néophypte".

L'attaque au marteau de policiers par un étudiant algérien ayant laissé une vidéo d'allégeance à Daech, mardi sur le parvis de Notre-Dame à Paris, est un acte isolé commis par un "néophypte" radicalisé récemment, a déclaré samedi le procureur de la République de Paris, François Molins.

L'homme, qui vit en France en situation régulière, devait être mis en examen samedi après-midi par un juge d'instruction antiterroriste pour "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d'atteinte aux personnes".

"Un manuel d'action des loups solitaires"

Dans son ordinateur ont été retrouvés des "fichiers de propagande jihadiste" ainsi que des images de l'attentat de Londres et des vidéos "glorifiant" ceux de Paris et Bruxelles, a précisé François Molins. L'examen de l'ordinateur et de quatre clés USB que Farid I. portait sur lui lors de l'attaque a également permis de découvrir un "manuel d'action des loups solitaires" édité par l'organisation Etat islamique, a ajouté le magistrat, précisant que le chargement de ces fichiers "remonte au moins à janvier 2017".

Attaque Notre-Dame : de nombreux documents de propagande jihadiste et des images d'attentats retrouvés dans l'ordinateur de l'assaillant pic.twitter.com/vYa1B4jTaW — franceinfo (@franceinfo) June 10, 2017

La cathédrale Notre-Dame, située en plein cœur du Paris touristique, est située face à la préfecture de police. C'est l'un des monuments les plus visités en Europe, avec 13 millions d'entrées par an. Cet incident est survenu dans un contexte de menace terroriste élevée, trois jours après l'attentat de Londres, et dans un pays placé sous le régime exceptionnel de l'état d'urgence.