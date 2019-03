Attaque de Nouvelle Zélande : les réactions dans la Manche

De l'effroi et de la tristesse pour le responsable de la mosquée à Saint-Lô, après une tuerie dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle Zélande

Saint-Lô, France

40 personnes ont été tuées, une vingtaine ont été grièvement blessées dans des attaques contre deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle Zélande.

Le tireur serait un extrémiste de droite australien. La première ministre néo zélandaise parle d'une attaque terroriste qui "semble avoir été bien planifiée"

réactions dans la Manche

Dans la Manche, la communauté musulmane est sous le choc, Bendaoud Mokrane, président de l'association Fraternité saint loise et responsable de la mosquée de Saint-Lô se dit "triste et dans l'effroi" : "le fait de tuer des gens innocents en train de faire leur prière, dans un lieu de culte en principe protégé, tuer quelqu'un parce qu'il est là, c'est une manière lâche de tuer des gens innocents, c'est ignoble et facile"