Attaque de policiers à Viry-Chatillon : un juge va examiner les accusations de falsification de l'enquête

Un juge d'instruction de Créteil va examiner les accusations de falsifications de l'enquête sur l'attaque contre des policiers brûlés à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, en 2016. Le parquet a ouvert jeudi une information judiciaire contre X pour "faux en écriture publique", "escroquerie au jugement" et "violences volontaires", le tout par "personne dépositaire de l'autorité publique". Cela fait suite à quatre plaintes déposées pour ces mêmes motifs par la défense de plusieurs jeunes, accusant les enquêteurs de la Sûreté départementale de l'Essonne d'avoir falsifié l'enquête pour les impliquer à tort dans l'attaque.

Le 18 avril dernier, au terme de six semaines de procès en appel à huis clos, la cour d'assises des mineurs de Paris avait déclaré cinq des treize accusés coupables de tentative de meurtre sur des policiers. La cour jugeait des faits qui s'étaient déroulés presque cinq ans plus tôt: le 8 octobre 2016, quand 16 personnes avaient attaqué, pour certaines avec des cocktails Molotov, deux voitures de police stationnées près du quartier de la Grande Borne. Les assaillants étant masqués, il avait été impossible de les reconnaître et l'enquête avait reposé sur beaucoup de témoignages, dont certains se contredisaient, et le bornage téléphonique.

Les policiers de la Sûreté départementale de l'Essonne démentent ces accusations

Selon la plainte commune déposée par trois avocats de la défense, les enquêteurs ont rédigé les procès-verbaux "en modifiant le sens des déclarations, en éludant les protestations d'innocence, un grand nombre des explications circonstanciées et sans acter les demandes de vérification des éléments prouvant l'absence d'implication" de leurs deux clients, acquittés en appel dont l'un a été condamné à 18 ans en première instance. Par ailleurs, toujours selon cette plainte, le témoin clé de l'enquête n'a pas "spontanément" produit une "liste des participants à l'attaque" comme l'ont assuré les enquêteurs. "On ne peut que se réjouir de l'ouverture d'une instruction judiciaire pour faire la lumière sur des faits complexes en dehors de toute pression politique", a réagi l'une des avocates à l'origine de la plainte.

Un autre avocat de la défense, dont le client a été condamné à 18 ans de prison en appel, avait déjà déposé deux plaintes à Evry, le 26 février et le 10 mars, pour "faux en écriture publique". Dans une interview accordée au Parisien au mois de juin, trois policiers de la Sûreté départementale se sont défendus de ces accusations : "On n'interroge pas un criminel potentiel en lui offrant le thé", explique l'un d'eux. "Ces jeunes ont toujours eu affaire à la police, ont des avocats depuis leur plus tendre enfance, n'ont pas peur de nous. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas prendre pour argent comptant la première réponse."