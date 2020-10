Attaque de Romans : les familles de victimes reçues par l'un des juges antiterroristes

Six mois après l'horreur, les victimes et les familles de victimes ont un rendez-vous important au palais de justice de Valence. Ce vendredi matin, l'un des juges d'instruction en charge de l'attaque de Romans les invite à une réunion collective d'information. Le magistrat anti-terroriste descendu de Paris va auditionner des témoins ce jeudi. Il a ensuite convié toutes les parties civiles constituées et leurs avocats vendredi matin. Il fera le point sur l'évolution du dossier, ce que l'enquête révèle sur l'auteur présumé des coups de couteau aujourd'hui emprisonné à Paris, quelles expertises, quel calendrier avant un éventuel procès. C'est une rencontre à huis clos, couverte par le secret de l'instruction.

Une démarche habituelle dans les affaires de terrorisme

En matière de terrorisme, les juges d'instruction font régulièrement des réunions d'information pour les familles de victimes. Cela a été le cas -et à plusieurs reprises- après l'attentat de Nice ou ceux de Trèbes et Carcassonne dans l'Aude. "Il y a encore beaucoup de souffrance pour les victimes et les proches de victimes mais c'est très positif d'être ainsi pris en considération par l'institution judiciaire" souligne Maître Guillaume Fort qui représente trois parties civiles, la famille de Julien Vinson tué devant chez lui, l'un des piétons blessés et le couple de bouchers.

Lors de son périple meurtrier dans les rues de Romans-sur-Isère le 4 avril dernier, Adballah Ahmed-Osman, un Soudanais de 33 ans, a tué deux personnes et il en a blessé cinq autres.