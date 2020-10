Attaque de Romans-sur-Isère : "cette réunion était très importante pour les parties civiles"

Six mois après ces agressions au couteau qui ont fait 2 morts et 5 blessés à Romans-sur-Isère, un juge anti-terroriste de Paris est venu auditionner des témoins ce mercredi 7 octobre et ce jeudi 8 octobre à Valence.

Un des juges d'instruction en charge de l'affaire a également reçu pendant deux heures, ce vendredi matin, les parties civiles. Il était accompagné de deux autres juges antiterroristes. Cette réunion collective d'information s'est tenue au palais de justice de Valence.

"Cette réunion est revenue sur le déroulé des attaques et on a fait le point sur l'enquête" explique Maître Guillaume Fort qui représente trois parties civiles : la famille de Julien Vinson tué devant chez lui, l'un des piétons blessés et le couple de bouchers.

"Une réunion générale rassurante pour les parties civiles"

"Cette réunion générale était importante pour les parties civiles et pour les magistrats instructeurs qui se sont déplacées à Valence et c'est très rassurant pour elles" précise Guillaume Fort. "C'est extrêmement difficile pour les parties civiles de se retrouver face à ces faits là, c'est un traumatisme qui est à nouveau réveillé et le fait qu'on se déplace et qu'il n'y ait pas de difficulté matérielle c'est très important".

"Six mois après l'attaque, les blessures sont toujours à vif et le traumatisme est d'une gravité exceptionnelle"

"Ça leur a fait du bien d'avoir un certain nombre de réponses" explique Guillaume Fort.

Lors de son périple meurtrier dans les rues de Romans-sur-Isère le 4 avril dernier, Adballah Ahmed-Osman, un Soudanais de 33 ans, a tué deux personnes et il en a blessé cinq autres.