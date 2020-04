Attaque de Romans-sur-Isère : les blessés sont hors de danger

Ils s'appellent Serge, Ghislaine, Abdellak, Jean-François et Emmanuelle. Ce sont les personnes blessées lors de l'attaque au couteau samedi matin à Romans-sur-Isère. Il s'agit d'un couple de buralistes et de trois passants qui ont eu le malheur de croiser par hasard la route du tueur. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont hors de danger ce dimanche. Pour deux d'entre eux, le pronostic vital était engagé lors de leur prise en charge car ils avaient d'importantes hémorragies. Le risque a été levé suite à des interventions chirurgicales qui se sont bien passées.

Les deux chirurgiens qui ont mené ces opérations samedi après-midi ont confirmé sur France Bleu Drôme Ardèche ce dimanche que les patients étaient stabilisés, placés en soins intensifs à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges en Ardèche. C'est là que trois des victimes ont été transférées car l'hôpital privé Drôme-Ardèche a le plateau technique nécessaire pour ce type d'interventions.

A 13 heures, tout le monde était sur le pont - l'un des chirurgiens

Philippe Reny, le chirurgien vasculaire et thoracique, se félicite de la mobilisation rapide de tous les soignants. "On avait été mis en pré-alerte par le SAMU. Ce qui nous a permis de mobiliser tout le monde. Nous nous sommes retrouvés cinq chirurgiens, trois médecins anesthésistes, une infirmière anesthésiste, six infirmières de bloc et trois infirmières en salle de réveil. C'est exceptionnel sur un temps aussi court et cela nous a permis de traiter simultanément les trois patients. Sans oublier le service des urgences et la radiologie pour faire les examens de type scanner dans un temps très rapide. Et le chirurgien ajoute : Finalement, tout a été très vite. A 13h, tout le monde était sur le pont. A 15h, les patients étaient stabilisés en soins intensifs."

Pour une blessée, il s'agissait d'un coup de couteau dans la cuisse près de l'artère fémorale. Une autre personne a été blessée au thorax. Et l'autre au poumon et au foie. Thibaut Charrier, chirurgien viscéral et digestif à la clinique Pasteur, complète. "Les blessures sont graves, elles nécessitent un contrôle et un suivi mais le pronostic est bon."