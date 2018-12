Attaque à Strasbourg : "consternation et tristesse" pour le maire de Metz

Metz, France

Une fusillade s'est produite ce mardi soir dans les rues du centre-ville de Strasbourg, à proximité immédiate du marché de Noël. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, 7 blessés graves et 7 légers. Sur l'antenne de France Bleu Lorraine, le maire de Metz Dominique Gros réagit à cette attaque.

"Mon sentiment c'est la consternation et la tristesse devant cet acte inqualifiable qui touche nos amis de Strasbourg. Je partage cette tristesse avec tous les Messins et tous les Alsaciens qui sont touchés. Et je pense à Roland Ries, le maire de Strasbourg, qui est en train d'organiser la vie de Strasbourg en cette circonstance terrible."

Une journée de solidarité avec Strasbourg ?

L'ensemble des villes du Grand Est doit se réunir ce matin pour mettre en place "une éventuelle journée de solidarité avec Strasbourg. On pourrait envisager une fermeture pendant une journée des marchés de Noël dans le Grand Est."

Sur la question de la sécurité du marché de Noël de Metz, le maire se veut rassurant. "La sécurité à 100% n'existe pas : nous sommes dans une démocratie et notre liberté c'est bien de pouvoir aller et venir où nous le voulons. Mais la sécurité a considérablement augmenté depuis quelques années. J'ai eu le préfet ce matin : il m'a rassuré sur la capacité des forces à protéger les habitants sur nos marchés de Noël. Metz est une ville extrêmement bien équipée avec d'excellents résultats sur le plan de la sécurité. Mais _ça n'est pas pour autant qu'on ne peut pas être touché par un fou_. C'est bien pour cela que nous avons le devoir d'être vigilants et que nous limitons les risques au maximum."

Un registre de condoléances est mis en place sous le péristyle de l’Hôtel de Ville de Metz. Les drapeaux de la Ville seront mis en berne.