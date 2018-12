Attaque de Strasbourg : il y a de "la gravité sur les visages" raconte Jean Arthuis, le député européen

Laval, France

Le député européen de la Mayenne, Jean Arthuis, était présent ce mardi soir au Parlement européen à Strasbourg, lors de la fusillade qui a fait trois morts et treize blessés sur le marché de Noël de la ville. Les députés européens devaient voter le projet de budget 2019. Le vote doit avoir lieu ce mercredi midi.

Pendant que nous débattions du budget 2019, le tireur fou de Strasbourg semait la terreur sur le marché de Noël. Tristesse et compassion pour les victimes et leurs familles. Ce soir, nous sommes confinés au Parlement, sans doute pour la nuit. — Jean Arthuis (@JeanArthuis) December 11, 2018

Comment avez-vous vécu cette soirée ?

Vous imaginez l'effet de sidération, Strasbourg est une ville emblématique, c'est le cœur de l'Europe. Immédiatement nous avons appris que nous étions confinés au Parlement, en totale sécurité. C'est vers 3h qu'on a pu sortir du Parlement. J'ai réussi à trouver une voiture, parce que pour rentrer au centre-ville, il fallait prendre des bus escortés par les gendarmes et les policiers. Moi j'ai trouvé une voiture qui contournait le centre ville, et j'ai terminé mon parcours à pied sans difficulté jusqu'à mon hôtel.

À la radio, avant 20h, c'était les gilets jaunes, et après 20h c'était Strasbourg. Ce que j'ai trouvé sordide, c'est certains commentaires que l'on trouve sur les réseaux sociaux de la part de quelques gilets jaunes, qui y voient une opération montée, pour sortir les gilets jaunes de l'actualité. Qu'on en soit là, c'est dire le climat de haine, d’incompréhension et d'absurdité.

Ce mercredi matin vous êtes retourné au Parlement européen ?

J'ai vu que la ville n'était pas déserte, mais il n'y avait pas grand monde dans les rues, et sur les visages, c'était la gravité. Les accès au cœur de Strasbourg sont bloqués, il y a des contrôles de police pour l'entrée et la sortie. C'est tellement atroce et absurde. Il y a là un vrai danger, un danger permanent. On est soudainement rappelé à cette exposition. Il faut être vigilants, qu'on retrouve la sérénité et la confiance.

La vie au Parlement européen a repris son cours ?

Oui même si dans les couloirs, les gens discutent et échangent des impressions et des émotions. Il y aura tout à l'heure une minute de silence et un moment de recueillement. Nous pensons d'abord aux victimes et à leur famille.