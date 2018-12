Attaque de Strasbourg : un ballet de curieux devant la porte où Cherif Chekatt a été abattu

Strasbourg, France

Ils garent leur voiture sur le trottoir ou arrivent à pied devant l'entrée de l'immeuble, au numéro 74 de la rue du Lazaret, dans le quartier strasbourgeois de Neudorf. Dans le renfoncement, la porte d'entrée criblée de balles, elles ont traversé le verre ou laissé de gros impacts dans le métal. C'est ici que Chérif Chekatt, l'auteur de l'attentat du marché de Noël le 11 décembre, a été abattu par des policiers qui ont riposté quand il a braqué son revolver dans leur direction.

à lire Attaque mortelle à Strasbourg : la traque de Cherif Chekatt a duré 48 heures

Le verre de la porte traversé par une balle © Radio France - Olivier Vogel

On vient de me dire qu'il y avait des traces, je voulais voir de mes yeux, c'est pas du voyeurisme, c'est vraiment pour voir où ça s'est passé" - Un strasbourgeois, portable en mode photo à la main

Des touristes du marché de Noël profitent également de leur présence à Strasbourg pour faire un crochet par la rue du Lazaret. "On vient de Normandie, pas forcément pour ça, on vient pour le marché de Noël mais on tenait absolument à venir là pour voir".

La porte d'entrée criblée de balles © Radio France - Olivier Vogel

Au coin de l'immeuble, le restaurant le Madison. Après avoir accueilli les chaînes de télé du monde entier, Toni, le gérant, observe à présent ce ballet de curieux. Dans une remise, une fenêtre qui donne sur la cour intérieure de l'immeuble. A l'abri des regards, une porte-vitrée transpercée par l'une des balles qui a traversé le couloir de l'immeuble pour venir se ficher dans un mur, au milieu des poubelles. "J'imagine la force de l'impact, la puissance de feu. Heureusement qu'il n'y avait personne ce soir là devant le local poubelles ou dans le couloir", témoigne Toni.