Attaque des chiens de Lamazière-Basse : prison ferme pour la propriétaire des chiens, absente à son procès

Cette audience était très attendu. C'est ce jeudi qu'avait lieu le procès à Tulle de Laura Le Lay, la propriétaire des chiens qui avaient attaqué une septuagénaire le 15 octobre 2020 à Lamazière-Basse. Le procès avait été reporté une première fois en juin en raison de problèmes de santé invoqués par l'accusée qui ne s'était même pas déplacée alors. Ce fut encore le cas cette fois.

La victime présente

Un comble : Laura Le Lay ne pouvait être là ce jeudi parce que, a dit son avocat, elle souffre d'un ulcère à l'estomac depuis des années. Alors que la victime de ses chiens était elle bien présente malgré ses énormes cicatrices et sa douleur. La vieille dame voulait être là pour avoir des réponses. "Je veux que quelque chose se passe" disait-elle avant le début du procès. L'avocat de l'accusée en revanche, contrairement à l'audience de juin, était bien présent. Mais au début uniquement. Christophe Gérard était venu demander un nouveau report de l'audience prétextant notamment encore une fois des problèmes de santé de Laura Le Lay. Le report a été refusé. Il est aussitôt parti. "Dans ce dossier beaucoup de questions sont restées lettre morte. (...) N'ayant pas ces réponses je suis dans l'incapacité de plaider au fond ce dossier". Il a annoncé qu'il ferait de toute façon appel du jugement.

Le long calvaire de la septuagénaire

Le procès s'est donc déroulé sans aucune défense. "Une déception. C'est détestable" a souligné Nadège-Pouget-Bousquet, l'avocate de la septuagénaire. "Laura Le Lay est une lâche" résume Myriam Soria, la procureure de la République, qui raconte l'horreur de la maison totalement dévolue aux chiens, des pièces couvertes d'excréments et des clôtures défoncées qui permettaient à ceux-ci de sortir à volonté faisant régner la terreur dans le village. L'horreur aussi de ce qu'a vécue la vieille dame qui a été littéralement dévorée par les six chiens. Ses quatre membres étaient totalement décharnés. Son calvaire a probablement duré longtemps, plusieurs dizaines de minutes, une heure peut-être. La procureure a requis la peine la plus lourde possible pour ces faits. Et de préciser : "J'aurais requis différemment si l'accusée avait été là".