Attaque du centre LBGTI de Tours : un jeune homme de 17 ans interpellé

Il est actuellement toujours en garde en vue. Suite à l'attaque à l'explosif du centre LGBTI de Tours , le 22 mai dernier, un jeune homme de 17 ans a été interpellé par la police, a appris France Bleu Touraine, ce jeudi 1er juin, confirmant une information du journal Le Parisien . Nos confrères précisent qu'il a le profil d'un catholique intégriste.

Le jour des faits, trois personnes étaient présentes dans le local, situé aux Tanneurs. L'une d'elles, Sarah, avait expliqué être sortie dehors avec les autres salariés, juste après avoir vu quelqu'un lancer un cocktail à l'intérieur. "On a vu la personne ranger ses petites affaires et partir en courant en nous lâchant un 'Bon courage'. Et puis, quelques secondes plus tard, on a entendu une explosion assez importante". Heureusement, il n'y a eu aucun blessé.

Six actes de vandalisme en deux mois et demi

Cette attaque s'ajoutait à d'autres actes de vandalisme, ayant touché le centre LGBTI de Tours. Six en l'espace de deux mois et demi. Est-ce que le jeune homme interpellé en est à l'origine ? A-t-il un lien avec les cinq autres faits ? Contacté, le parquet de Tours, qui avait ouvert une enquête pour "tentative d'assassinat", ne veut pas en dire davantage pour le moment. Il promet de communiquer ce vendredi.