Attaque du centre LGBTI de Tours : un lycéen de 17 ans reconnait les faits mais nie le caractère homophobe

Le lycéen de 17 ans, élève de terminale, interpellé et placé en garde à vue mercredi 31 mai, a reconnu avoir dégradé le centre LGBTI de Tours le 22 mai, et jeté un engin explosif. C'est ce que ce jeune homme demeurant en Indre-et-Loire a dit aux policiers durant sa garde à vue. En revanche, lors de ses auditions, il a contesté "toute intention d'homicide et toute motivation homophobe" selon le communiqué de la procureure de la République Delphine Amacher.

ⓘ Publicité

Après l'attaque du 22 mai en plein après midi, le jet d'une bouteille contenant de l'aluminium et une substance pouvant être de l'acide, il avait lancé aux trois personnes présentes "bon courage" et pris la fuite immédiatement. Une enquête pour tentative d'assassinat était alors ouverte, et les policiers ont réussi à rapidement identifier un suspect.

Il nie le caractère homophobe mais dit être "en désaccord" avec le centre LGBTI

Ce jeune de 17 ans, sans aucun antécédent judiciaire, justifie son geste "car il est en désaccord avec le centre LGBTI" et "l**es premières investigations ont montré qu'il s'était documenté sur la fabrication d'un engin explosif avant son passage à l'acte".

La procureure de la République écarte en revanche le lien avec la mouvance catholique intégriste : " Il résultait des premières investigations menées dans l'environnement familial du mis en cause que s'il était élevé dans la religion catholique, aucun lien avec des mouvements catholiques intégristes n'étaient établis".

À la fin de sa garde à vue, le jeune homme a été présenté à un juge d'instruction et le parquet requis son placement en détention provisoire. Il est mis en examen des chefs de "destructions et dégradations aggravées par motivation du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre vraie ou supposée de la victime, destruction ou dégradation par moyen dangereux pour les personnes et violence avec arme".