Attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne : les policiers mobilisés partout en France

Des dizaines de policiers se sont rassemblés ce lundi partout en France pour dénoncer les agressions et soutenir leurs collègues pris pour cible dans le Val-de-Marne et le Val d'Oise. Le président de la République Emmanuel Macron s'est engagé à recevoir les syndicats jeudi.

À Clermont-Ferrand, Brest, Nancy ou encore Tours : les policiers ont répondu aux appels à la mobilisation du syndicat Unité SGP police ce lundi devant les commissariats de l'Hexagone, pour dénoncer la multiplication des violences contre les agents. L'agression de deux policiers, blessés par balles, à Herblay (Val-d'Oise) le 7 octobre et l'attaque aux mortiers d'artifice du commissariat de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) dans la nuit de samedi à dimanche ont suscité un vif émoi.

"Notre sécurité a un prix" pouvait-on lire sur la banderole déployée par une trentaine de membres des forces de l'ordre ce midi devant le service de police de Champigny-sur-Marne. Ils étaient une centaine à Montpellier et Nancy, 80 à Tours, une cinquantaine à Reims et Charleville-Mézières, une quarantaine à Brest, une trentaine à Clermont-Ferrand, Valence, Périgueux, Dijon, une vingtaine à Châteauroux, une dizaine à Bordeaux.

"On veut que ça cesse"

"On veut que ça cesse", a expliqué Mickaël Granero, secrétaire départemental adjoint Unité SGP Police Puy-de-Dôme à France Bleu Pays d'Auvergne. "C'est très bien d'interdire les mortiers d'artifice (interdiction défendue par le ministre de l'Intérieur, ndlr) mais les voyous prendront des boules de pétanque et quoiqu'il soit, ça ne réglera pas la situation." Colère partagée par Jérôme Rodriguez, représentant du syndicat Unité SGP police en Gironde : "Quelqu'un qui violente un fonctionnaire de police et qui se retrouve avec un aménagement de peine par exemple, comment voulez-vous qu'il prenne conscience de son acte ?"

Les syndicats, qui seront reçus mardi par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et jeudi par le chef de l'État Emmanuel Macron, réclament que chaque agression contre les policiers soit sanctionnée pénalement, mais aussi du matériel adéquat (gilets, lampes, véhicules etc.) et le doublement de la prime accordée aux "nuiteux" (les fonctionnaires travaillant la nuit), actuellement de 100 euros. Les organisations syndicales militent également pour une revalorisation de la prime d'officier de police judiciaire, et le règlement du problème des heures supplémentaires qui s'élèveraient, selon l'Unsa, à 22 millions.