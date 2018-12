Attaque mortelle à Strasbourg : qui sont les victimes du tireur du marché de Noël ?

L'attaque perpétrée en plein marché de Noël de Strasbourg mardi 11 décembre a fait trois morts, selon un nouveau bilan provisoire, communiqué à 11h par la préfecture et 13 blessés. Deux des personnes tuées sont un ressortissant d'origine thaïlandaise et un Français.

Strasbourg, France

Le dernier bilan de la fusillade perpétrée mardi soir dans les rues de Strasbourg s'établit à trois morts, six blessés graves et sept blessés légers. Ce bilan fait l'objet d'une grande confusion. Il a été révisé à la baisse par la préfecture à 10h, passant à deux morts, avant de s'alourdir à nouveau. Le tueur est toujours en fuite.

Le maire de Strasbourg Roland Ries a donné des précisions ce matin sur les victimes décédées : l'une "d'origine thaïlandaise" ainsi qu'"une autre française". Selon les informations recueillies par franceinfo et France Bleu Alsace, il s'agit d'une part d'un ressortissant thaïlandais de 45 ans et d'autre part d'un Strasbourgeois. On n'a pas d'informations pour le moment sur la troisième personnes tuées.

L'état psychologique est terrible"

Parmi les blessés figure un Italien, hospitalisé en urgence absolue. France Bleu Alsace a également recueilli le témoignage de Christelle Lorho, une commerçante de la rue des Orfèvres, où le tireur a ouvert le feu. Sa fille Jeanne a été blessée au bras, ses jours ne sont pas en danger. "Une de mes salariées m'a téléphonée pour me dire que Jeanne s'était fait tirer une balle dans le bras. C'était un carnage total devant la boutique (...) le gars a tiré sur quelqu'un, ils ont a pris la fuite et il les a poursuivi vers la place du marché neuf. C'est là qu'il a tiré la balle sur Jeanne". "L'état psychologique est terrible pour notre fille et nos salariés" explique encore Christelle Lorho.

Le profil des autres victimes n'est pas connu. Selon Vosges Matin, une jeune femme de 18 ans, originaire de Moyenmoutier a été blessée dans l'attaque.

Un accueil et des numéros d'information et d'aide aux victimes

Un centre d’accueil des familles a été installé par la préfecture à la cité de la musique et de la danse, place Dauphine. Il a vocation à informer et accompagner les familles de victimes et à dispenser soutien psychologique et informations juridiques. Depuis mardi soir, les autorités ont également activé une cellule d'information, le 0811 00 06 67.

Attaque à #Strasbourg :

Victimes physiques ou psychologiques, à la recherche d'un proche, contactez la cellule de crise interministérielle d'aide aux victimes : 01 43 17 43 17

Pour toute autre information, la cellule d'information de la préfecture reste joignable : 0811 00 06 67 pic.twitter.com/CjfNTuyLO7 — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) December 12, 2018

La ville de Strasbourg est en deuil : le marché de Noël est fermé ce mercredi et toute manifestation ou opération festive annulée. Le gouvernement a relevé le plan Vigipirate au niveau "urgence attentat".