Attaque mortelle à Strasbourg : solidarité à Nancy

Au lendemain de l'attaque meurtrière de Strasbourg, habitants et élus de Meurthe-et-Moselle rendent hommage aux victimes et expriment leur solidarité avec la Ville de Strasbourg.

Nancy, France

L'attaque de Strasbourg ce mardi 11 décembre. Selon un bilan plusieurs fois modifié dans le courant de la matinée de ce mercredi 12 décembre, publié à la mi-journée, trois personnes sont mortes et 13 sont blessées. D'après Vosges Matin, parmi les blessés, il y a un Vosgien gravement touché et une jeune femme de 18 ans de Moyenmoutier. Elle, serait hors de danger selon nos confrères.

L'auteur présumé des coups de feu était toujours recherché à la mi-journée : un homme de 29 ans fiché S pour radicalisation islamiste et connu pour des faits de droit commun. La fusillade s'est produite en fin de journée ce mardi à proximité du marché de Noël alsacien.

La Ville de Nancy appelle les habitants à observer une minute de silence ce mercredi soir à 18h15 place Stanislas en soutien aux Strasbourgeois. Le son et lumière de la Saint-Nicolas ne sera pas diffusé en fin de journée. Les drapeaux de l'Hôtel de Ville sont mis en berne.

Message de soutien également d'André Rossinot, président de la Métropole du Grand Nancy qui exprime sa "solidarité et son amitié". Il ajoute "nous partageons le même idéal de paix et de démocratie au cœur de l'Europe"."Solidarité et fraternité avec les Alsaciens" pour Mathieu Klein, le président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. L'élu écrit dans un communiqué " ne cédons rien à la division, à la peur et aux amalgames. Les Lorrains se tiennent aux côtés des Alsaciens dans la solidarité et la fraternité". "Nous sommes tous un peu Strasbourgeois" , propos sur France Bleu sud Lorraine de Jean Rottner, le président de la région Grand Est, il était invité en direct à 8h10.

Nous pensons tous à #Strasbourg ce soir, aux victimes et leurs familles, aux blessés qui se battent, aux forces de l’ordre qui se démènent pour arrêter le tireur. Émotion et solidarité. — Mathieu Klein (@mathieuklein) December 11, 2018

Suite aux événements tragiques d'hier soir à #Strasbourg et en hommage aux victimes, les drapeaux du siège du Grand Nancy seront mis en berne. 🇫🇷🇪🇺 pic.twitter.com/FNTj71KYSm — Grand Nancy (@Grand_Nancy) December 12, 2018

Chères Nancéiennes, chers Nancéiens, je vous appelle au rassemblement et au recueillement, ce soir Place Stanislas, en soutien à nos amis strasbourgeois. #Strasbourghttps://t.co/jWQGhQbAy5 — Laurent Hénart (@LaurentHenart) December 12, 2018