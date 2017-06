Attaque à Notre-Dame de Paris : des magistrats mayennais et italiens confinés dans le Palais de justice

Des Lavallois ont été confinés sur l’île de la Cité pendant une demi-heure, mardi 6 juin à Paris, après l'attaque contre un policier sur le parvis de Notre-Dame. Les magistrats et avocats visitaient la Cour de Cassation en compagnie d’homologues italiens, depuis arrivés en Mayenne.

Une délégation de magistrats et d’avocats italiens passent une semaine en Mayenne, pour comparer les exercices français et italien de la justice. Avant d’arriver à Laval, mardi 6 juin, les visiteurs ont surtout pu découvrir le travail des forces de l’ordre.

Mardi après-midi, leurs homologues français les emmènent visiter la Cour de Cassation à Paris, à quelques minutes du parvis de Notre-Dame de Paris. Au moment de partir, un homme a attaqué un policier avec un marteau sur le parvis de la cathédrale, les forçant à rester confinés.

Confinés une demi-heure au Palais de justice de Paris

"Nous allions sortir du Palais de Justice qui est dans l’île de la Cité, raconte Philippe Mury, le président du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Laval, lorsque le service d’ordre de la Cour de Cassation nous a averti : "surtout ne sortez pas, il y a un attentat qui vient de se produire à Notre-Dame de Paris"."

Il est 16h30, mardi, le groupe franco-italien doit se rendre à la Gare Montparnasse pour prendre un train vers Laval, mais impossible de sortir du Palais pendant une demi-heure. De ce confinement, les voyageurs se souviennent surtout, en souriant, des quatre kilomètres qu’ils ont dû faire à pied, valise à la main, pour ne pas rater leur rendez-vous. Preuve que "ça ne s’est pas trop mal terminé", selon le président qui se refuse à dramatiser la situation.

Nous avons été les témoins d’un événement auquel hélas il faudra peut-être s’habituer. – Philippe Mury, président du TGI de Laval

En venant en France, les Italiens savaient qu’un attentat était possible

Les magistrats et avocats italiens ont tout de même apprécié leur visite de la Cour de Cassation. D’ailleurs, "au début, on ne s’est pas rendu compte de la tentative d’attentat parce qu’on était à l’intérieur", explique Delio Spagnolo, magistrat du tribunal de Civitavecchia, une commune italienne près de Rome. "Je trouve que ça a été très bien géré."

On s’attendait un peu à ça… – Delio Spagnolo, magistrat italien

L’Italien avoue qu’il "s’attendait un peu à ça", "rationnellement". "On sait qu’il y a les élections législatives bientôt et donc, oui, on pouvait l’imaginer… Mais, on espère toujours que rien ne se passe."

Arrivés à Laval dans la soirée, mardi 6 juin, les Italiens et leurs hôtes ont bon espoir d’être plus "tranquilles" en Mayenne, et continuer leur rencontre sur l’exercice de la justice.