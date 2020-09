Attaque à l'arme blanche à Paris : confinement levé pour les 125 établissements scolaires fermés vers midi

Le confinement est terminé pour les élèves des 125 établissements scolaires fermés vers midi ce vendredi.

Par précaution, les lycées collèges et écoles, dans les trois arrondissements du centre de Paris (11e, 3e, 4e) proches des anciens locaux de Charlie Hebdo avaient bouclés leur porte ce vendredi matin après une attaque près de ces locaux.

Deux personnes ont été gravement blessées dans cette attaque.

Des milliers d'enfants ont été confinés

"Cinq écoles du 11e arrondissement et toutes les écoles des 3e et 4e arrondissements ont été confinées. Ça représente des milliers d'élèves, de la crèche au lycée. On se met en sécurité. On est en train de fermer les équipements municipaux et les gymnases aussi", indique le maire de Paris Centre Ariel Weil.

Les parents ne devient pas aller chercher leurs enfants

"Il ne faut pas aller chercher des enfants à l'école, les écoles sont bouclées, donc ils sont en sécurité", avait précisé le maire du 11e arrondissement, François Vauglin. "On est en train de mettre en place une cellule de soutien psychologique pour la population" dans la mairie, a-t-il aussi annoncé.

"Nos quartiers sont maintenant bien protégés avec un dispositif de sécurité qui est très efficace", a ajouté François Vauglin. "La concordance à la fois du procès (de Charlie Hedbo) puis de la situation ravive de bien tristes souvenirs", a-t-il déploré.