Trois personnes en garde à vue, des perquisitions : ce que l'on sait de l'attaque terroriste à Rambouillet

Une fonctionnaire du ministère de l'Intérieur a été tuée dans une attaque au couteau ce vendredi 23 avril dans le commissariat de Rambouillet. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Plusieurs opérations de police sont en cours. On fait le point.

Un homme a attaqué le commissariat de police de Rambouillet, commune de près de 26.000 habitants, située à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, ce vendredi 23 avril. Une fonctionnaire a été tuée. L'assaillant a été abattu. Au vu des premiers éléments, le parquet national antiterroriste (Pnat) s'est saisi de l'enquête.

Une attaque au couteau en début d'après-midi

D'après les premières informations recueillies sur place, l'attaque s'est produite vers 14h20. La fonctionnaire rentrait d'une pause et se trouvait dans le sas d'entrée du commissariat lorsqu'elle a reçu deux coups de couteau à la gorge. Elle est décédée sur place, malgré l'intervention des pompiers.

L'assaillant a été touché par les tirs d'un seul policier, d'après une source policière. En arrêt cardio-respiratoire, il est décédé.

Plusieurs éléments ont mené à une saisine du Pnat : "des éléments de repérage", la qualité de la victime - une fonctionnaire de police prise pour cible -, ainsi que les "propos tenus par l'auteur lors de la réalisation des faits", a expliqué le procureur antiterroriste Jean-François Ricard lors d'un point presse. D'après des témoins, l'assaillant a crié "Allah Akbar", selon une source proche de l'enquête.

Une fonctionnaire tuée

La fonctionnaire tuée avait 49 ans et était mère de deux enfants, âgés de 13 et 18 ans. Stéphanie M. était fonctionnaire administrative du ministère de l'Intérieur et travaillait au commissariat de Rambouillet depuis 28 ans. Elle n'était pas en uniforme ni armée au moment de l'attaque.

Profil de l'assaillant

Selon les papiers d'identité retrouvés sur lui, l'assaillant, Jamel G., est un homme âgé de 36 ans, inconnu des services de police et de renseignement. De nationalité tunisienne, il était arrivé en France en 2009. Il avait bénéficié en 2019 d'une autorisation exceptionnelle de séjour salarié, puis d'une carte de séjour en décembre 2020, valable jusqu'en décembre 2021. Il avait emménagé en décembre 2015 à Rambouillet, d'après les informations recueillies par l'AFP. Il avait résidé auparavant dans le Val-de-Marne.

Trois proches de l'assaillant interpellés

La police a mené plusieurs perquisitions en fin d'après-midi. La première a eu lieu au domicile de l'assaillant, à Rambouillet. Une trentaine d'hommes encagoulés étaient sur place. Dans le même temps, une perquisition était en cours dans le Val-de-Marne, indique franceinfo. Elle a eu lieu au domicile d'une personne ayant accueilli Jamel G. à son arrivée en France en 2009, a appris l'AFP de source proche de l'enquête, confirmant une information du Point.

Trois personnes ont été placées en garde à vue dans l'entourage de l'assaillant, a appris franceinfo auprès du parquet national antiterroriste. Elles appartiennent à l'entourage de l'assaillant, selon une source judiciaire.

Renforcement de la sécurité près des commissariats et gendarmeries

Après cette attaque, de nouvelles mesures ont été prises. Les préfets sont enjoints de "renforcer la vigilance et les mesures de sécurité dans et aux abords des commissariats de police et brigades de gendarmerie, notamment s'agissant des accueils", est-il écrit dans un télégramme envoyé par le cabinet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.