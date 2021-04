Attaque terroriste à Rambouillet : sécurité renforcée devant les commissariats et gendarmeries

Quelques heures après la mort d'une fonctionnaire de police dans une attaque terroriste à Rambouillet ce vendredi après-midi, Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer la sécurité aux abords des commissariats et des brigades de gendarmerie. Les préfets sont enjoints de "renforcer la vigilance et les mesures de sécurité dans et aux abords des commissariats de police et brigades de gendarmerie, notamment s'agissant des accueils", est-il écrit dans un télégramme envoyé par le cabinet du ministre de l'Intérieur et consulté par l'AFP. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête.

Gérald Darmanin s'est rendu sur place dans l'après-midi, avec le Premier ministre Jean Castex, pour apporter son soutien aux forces de l'ordre.

Emmanuel Macron promet de ne rien céder face au "terrorisme islamiste"

De son côté, le chef de l'Etat a réagi dans un tweet : "Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien."

