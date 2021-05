Attaques contre les forces de l'ordre : "La peur doit changer de camp", insiste Alliance Police dans l'Indre

Émotion et colère se mélangent dans les rangs de la police après la mort d'un policier, abattu à Avignon pendant une opération de lutte contre le trafic de drogue, mercredi 5 mai. Un hommage national est rendu à Éric Masson ce mardi avec une cérémonie à partir de 15 heures. Fin avril déjà, une fonctionnaire du commissariat de Rambouillet avait été tuée dans une attaque au couteau. "Il faut que la peur change de camp. On peut avoir un sentiment de crainte, de peur quand on est en intervention", réagit David Lejard, secrétaire du syndicat Alliance Police Nationale dans l'Indre.

ÉCOUTEZ - David Lejard, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans l'Indre Copier

Il faut absolument qu'une crainte se réinstaure mais du bon côté

Le Premier ministre exprime sa volonté de durcir la réponse pénale avec des condamnations plus lourdes et des remises de peines réduites en cas d'agressions contre les forces de l'ordre. "Les réponses judiciaires ne sont pas à la hauteur des faits", estime David Lejard. "Ce qu'on demande, c'est une réponse pénale sans remise de peine. Quand un policier est agressé, si la condamnation est cinq ans de prison, il faut que cinq ans de prison soient effectués", ajoute-t-il. Le secrétaire d'Alliance Police Nationale dans l'Indre exige des peines dissuasives. "Ça me paraît urgent et évident. La prison ne fait plus peur depuis longtemps. Donc forcément, ça n'incite pas les délinquants à ne pas recommencer", conclut David Lejard.