Après les attentats de Carcassonne et Trèbes, le Préfet de Moselle, Didier Martin, a fait le point sur France Bleu Lorraine sur le renforcement de la sécurité et la difficile surveillance des individus soupçonnés de radicalisation.

Moselle, France

Les autorités sont à nouveau sur le qui-vive, après les attaques de Carcassonne et Trèbes, qui ont coûté la vie à quatre personnes, dont le gendarme Arnaud Beltrame. Dés vendredi soir, et "conformément aux instructions du gouvernement", le Préfet de Moselle, Didier Martin, a effectué un indispensable rappel de vigilance aux forces de l'ordre, avec attention particulière sur les sites publics comme les centres commerciaux.

Vigilance accrue pour Pâques et Pessah

Ces attentats sont survenu à la veille d'une période sensible de fêtes religieuses. "Nous avons travaillé avec les représentants des cultes chrétiens et israélites pour la protection des fêtes qui vont avoir lieu cette semaine, Pâques et Pessah." Une réunion, qui, ironie du sort, se tenait vendredi matin, au moment même où se tenait la prise d'otage du Super U de Trèbes. Entouré des procureurs de la République du département et les services de renseignements, le Préfet a fait le point sur la surveillance des individus radicalisés en Moselle.

Il y a en Moselle comme dans tous les autres départements des profils inquiétants

Si l'état d'urgence a pris fin novembre dernier, "la nouvelle loi de lutte contre le terrorisme a donné aux préfets des outils qui ressemblent à ceux mis en place pendant l'état d'urgence" explique Didier Martin. "Il y a en Moselle comme dans tous les autres départements des profils inquiétants, qui ont été portés à la connaissance de la justice, il y a un certain nombre de radicalisés mosellans qui sont actuellement en prison."

Une surveillance qui n'est pas sans failles, comme le prouve une fois de plus le cas du terroriste de l'Aude. Le préfet de Moselle le reconnait, "toute la difficultés se sont ces personnes qui sont en voie de radicalisation et pour lesquels il est extrêmement difficile de savoir à quel moment ils vont devenir dangereux pour l'ensemble de la société." Didier Martin insiste également sur la vigilance de tous pour signaler les individus qui montreraient des signes de radicalisation, particulièrement grâce à la plate-forme "stop djihadisme" au 0 800 005 696.