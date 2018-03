La cérémonie d'hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué la semaine dernière dans l'attaque de Trèbes (Aude), aura lieu mercredi aux Invalides à partir de 11h30. L'Élysée l'a annoncé ce lundi. Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre du gendarme, devenu un héros après avoir pris la place d'un otage dans le supermarché attaqué par Radouane L..

L'hommage aura lieu en présence de la famille d'Arnaud Beltrame et de familles des autres victimes, a précisé l'Elysée.

Minute de silence dans les supermachés

Une minute de silence a été observée lundi à midi dans tous les supermarchés de France, en hommage "à toutes les victimes de l'attentat de vendredi au Super U de Trèbes" (Aude), a annoncé Système U.

Les salariés et les clients de l’Hyper U de Boulazac se figent pour une minute de silence en hommage aux victimes de l’attaque terroriste contre un Super U de Trèbes vendredi. #Trebes#SuperUpic.twitter.com/0CX4kUmW9o — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 26, 2018

À Avranches, où le gendarme avait fait une partie de sa carrière, élus et anonymes se sont également recueillis à la mi-journée ce lundi.

Une minute de silence ce midi devant la mairie d'#Avranches en hommage au gendarme Arnaud #Beltramepic.twitter.com/5rGZDUtNd7 — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 26, 2018

Les attaques de Trèbes et Carcassonne, revendiquées par le groupe Etat islamique (EI), ont fait cinq morts, en comptant Arnaud Beltrame et l'assaillant qui s'était retranché dans un supermarché. Grièvement blessé par le terroriste, Arnaud Beltrame a succombé samedi à ses blessures à l'âge de 44 ans. Les drapeaux et étendards de la gendarmerie, comme ceux de l'Assemblée nationale, ont été mis en berne en son honneur.