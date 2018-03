Trèbes, France

Il s'était substitué aux otages de l'attaque dans l'Aude : le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame est décédé cette nuit. C'est le ministre de l'intérieur Gérard Colomb qui l'annonce ce matin dans un tweet. Il rend hommage à l'officier de 45 ans. Le militaire s'est proposé comme otage auprès du jihadiste auteur des attaques de l'Aude, à Trèbes et Carcassonne. Ce lieutenant-colonel de 45 ans s'est retrouvé seul avec l'assaillant. Il a été grièvement blessé par balles.

Un officier tombé en héros

Emmanuel Macron rend hommage samedi au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, et souligne que l'officier ést "tombé en héros". Il mérite le "respect et admiration de la nation tout entière".

Arnaud Beltrame, qui s'était proposé comme otage auprès du jihadiste auteur des attaques de Trèbes et Carcassonne, a fait "preuve d'un courage et d'une abnégation exceptionnels", ajoute le chef de l'Etat dans un communiqué.

C'est le ministre de l'intérieur, Gérard Colomb qui, le premier, a annoncé la mort du gendarme

"Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés. Mort pour la patrie. Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice", déclare le ministre de l'Intérieur

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) March 24, 2018

Il "a sauvé des vies et fait honneur à son arme et à notre pays", avait souligné vendredi le président Emmanuel Macron en rendant un hommage appuyé au "courage" de ce gendarme.

Les drapeaux et étendards de la gendarmerie seront mis en berne ce samedi indique dans un tweet la Gendarmerie Nationale.

L'ensemble des drapeaux et étendards de la gendarmerie sera mis en berne aujourd'hui. Ce décès en mission nous rappelle la valeur de l'engagement qui est le nôtre, au quotidien, pour protéger la population.Toutes nos pensées accompagnent son épouse et ses proches. Richard Lizurey — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) March 24, 2018

Un acte courageux salué par les internautes

Les internautes saluent le courage de cet homme qui a choisi d'échanger sa vie contre celle des otages. Alors que l'assaillant venait d'abattre deux personnes dans un supermarché de la région de Carcassonne (Aude), il avait pris la place d'un otage.

Arnaud Beltrame a été commandant de la compagnie d'Avranches dans la Manche jusqu'en 2014. il est ensuite devenu conseiller auprès du secrétaire général du ministère de l'Écologie. Il était depuis 2016 lieutenant-colonel. L'officier qui était marié, sans enfant, est également décoré de l'ordre national du Mérite.

En décembre 2017, il avait participé à un exercice simulant une tuerie de masse dans un supermarché de la région, selon le quotidien régional La Dépêche du Midi.