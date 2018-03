Trèbes, France

Après les premières réactions au décès du gendarme Arnaud Beltrame des officiels, notamment du gouvernement et des politiques., les proches, ses collègues, mais aussi beaucoup d'anonymes en France ont tenu à lui rendre hommage et à saluer son courage. Le militaire est mort des suites de ses blessures à l'âge de 44 ans. Il s'est substitué à un otage et a reçu plusieurs coups de couteau. Les attaques de l'Aude ont fait quatre morts et quinze blessés. Deux personnes étaient toujours en garde à vue samedi en fin d'après-midi.

Un homme au parcours exemplaire

Le lieutenant-colonel Beltrame était sorti major de sa promotion à l'Ecole militaire de Saint-Cyr en 1999. Il était déjà décrit par ses supérieurs à l'époque comme "un militaire qui se bat jusqu'au bout et n'abandonne jamais". Arnaud Beltrame était aussi sorti major de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale en 2001.

Arnaud Beltrame a aussi été déployé en Irak. en 2005, où il a été décoré. Il a aussi été commandant de compagnie au sein de la Garde Républicaine, assurant pendant 4 ans la sécurité du palais de l'Elysée.

En août 2017, il devient officier adjoint au commandant du groupement de gendarmerie de l'Aude.

L'émotion dans l'Aude et à Trèbes

Dans l'Aude, les anonymes affluaient pour déposer fleurs, bouquets ou petits mots devant le Super U de Trèbes, fermé aujourd'hui. De nombreux messages ont aussi déposés devant la caserne de gendarmerie de Carcassone. Depuis vendredi, une cellule psychologique a été ouverte à la mairie de Trèbes. 150 personnes s'y sont déjà rendues.

Interrogé sur France Info, le maire de Trèbes, Eric Ménassi a expliqué que les personnes venaient chercher du réconfort. "Tous on vu la mort dans les yeux (...) ces moments ont été terribles pour eux".

Adieu ancien collègue et vieux copain. Ton sourire et ta sympathie manqueront à tous...

Christian, assassiné à 49 ans, victime de l'islamisme le 23 mars 2018.

Nous n'oublierons pas. Pensées à ta femme et tes filles.

Que cette photo fasse le tour du monde.Texte de Vincent.M pic.twitter.com/Wonx8mdleb — yocss (@YoanCss) March 23, 2018

Un moment de recueillement est prévu dimanche matin en l'église de Trèbes.

Une cagnotte a été lancée sur internet sur la plateforme leetchi pour soutenir ses proches dans cette épreuve explique l'un de ses collègue. A 17 heures, près de 700 personnes avaient participé et plus de 9.200 euros avaient été récoltés.

"Christian était un collègue, un pote, un copain, un ami ou un simple visage amical qui nous souriait lorsque nous le croisions dans la rue ou au Super U de Trèbes où il était responsable du rayon boucherie. (...) Assassiné par un terroriste le 23 mars 2018, il laisse derrière lui une femme et deux filles" pouvait-on lire sur le site.

Toute une corporation et une nation en deuil

Devant toutes les compagnies de gendarmerie ce samedi, tous les drapeaux et étendards ont été mis en berne. De nombreux témoignages d'anonymes, des lettres et des fleurs ont été déposés un peu partout en France devant les gendarmeries.

#Hommage#Aube Pour témoigner de son soutien, une dame vient de déposer des fleurs à la caserne Oger à Rosières-près-Troyes. Un geste anonyme, discret mais d'une immense compassion.

Sur le carton est écrit " Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Reposez en paix".#TousGendarmespic.twitter.com/9PLiBau48E — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) March 24, 2018

Au Palais Bourbon, les drapeaux ont aussi été mis en berne. Un hommage des députés aura lieu la semaine prochaine a annoncé François de Rugy, le président de l'assemblée nationale. Plusieurs élus, comme le président du Sénat, Gérard Larcher, réclament un hommage national. Les drapeaux sont en berne devant de nombreuses institutions comme devant l'hôtel de Région d'Occitanie.

En hommage aux victimes de l’attaque terroriste de #Trèbes et #Carcassonne, les drapeaux sont en berne sur l’esplanade de l’hôtel de Région. pic.twitter.com/2V5EISual9 — Carole Delga (@CaroleDelga) March 24, 2018

Sur les réseaux sociaux, nombre de ses collègues lui rendent aussi un hommage appuyé. C'est le cas notamment dans la Manche, où le lieutenant colonel Beltrame assurait le commandement entre 2010 et 2014.