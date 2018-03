Les hommes du GIGN et du RAID qui sont intervenus lors de l'attaque terroriste dans l'Aude hier venaient tous de Toulouse. Un personnel entraîné à des interventions rapides où chaque minute compte. Explications.

Aude, France

Sans eux, l'attaque terroriste du vendredi 23 mars qui a fait quatre morts et quinze blessés dans l'Aude aurait sans doute été beaucoup plus meurtrière.

Le bilan s'est d'ailleurs alourdit dans la nuit avec la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui s'était proposé comme otage auprès du terroriste.

Les opérations dans le supermarché ont été menées par la gendarmerie et notamment sa section d'intervention spéciale le GIGN. Des équipes du Raid et la brigade rapide d'intervention côté police, étaient aussi en appui. Des équipes toutes venues de Toulouse.

Le GIGN renforcé depuis l'affaire Merah

Le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale est composé de 32 hommes installés à la caserne Courrège de Toulouse depuis 14 ans. Une quinzaine d'hommes peuvent être mobilisés en un quart d'heure pour intervenir partout dans la région. En 2017, le GIGN de Toulouse a mené 68 missions et procédé à 55 arrestations en Occitanie.

Mais après 2011 l'affaire Merah et les foyers de radicalisation de la région toulousaine, ce dispositif s'est vite montré insuffisant. Il fallait combler le vide entre Marseille et Bordeaux d'où venait le RAID, l'unité spéciale de la police avec un délai bien trop long.

L'Etat a donc fini par positionner 30 policiers du RAID à Colomiers il y a 2 ans .

"La guerre du temps"

Les hommes du RAID sont aussi entraînés pour intervenir rapidement dans ce genre de situation où le temps est compté.

C'est la guerre du temps. Plus le temps passe, plus la vie des otages est en danger. En même temps, il ne faut pas se précipiter pour mener une opération chirurgicale. Mais vous devez être en mesure de saisir une opportunité ou de lancer un assaut à tout moment si le preneur d'otages passe à l'acte - Frédéric Gallois , ancien patron du GIGN

L'héroïsme du gendarme Arnaud Beltrame

Le GIGN a été sérieusement aidé par un lieutenant-colonel de gendarmerie de l'Aude, Arnaud Beltrame, qui n'a pas hésité à se substituer à un otage et à tenir informer ses collègues en laissant son téléphone allumé, près du terroriste.

Ce gendarme n'a pas survécu à ses blessures. C'est le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui l'a annoncé dans un tweet vers 5h du matin.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) March 24, 2018

De nombreux internautes rendent aussi hommage au courage de ce gendarme.

#ArnaudBeltrame Réveil difficile ce matin en apprenant la mort de ce héros. La gendarmerie ne sert pas qu'à donner des PV, mais surtout et avant tout à sauver des vies. Je n'ai qu'une chose à dire : merci ! — L.A. Persh (@L_A_Persh) March 24, 2018