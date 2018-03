Depuis les attaques de vendredi, des anonymes rendent hommage à Arnaud Beltrame qui a donné sa vie pour libérer une otage, mais aussi plus largement à tous les gendarmes. Ils viennent avec des fleurs, des lettres et même des dons.

Laval, France

Samedi matin en arrivant au groupement de gendarmerie de la Mayenne à Laval, derrière la Polyclinique, l'adjudant-chef Jean-Christophe Maillard a découvert des roses accrochées au portail, et puis pendant tout le week-end, il a vu défiler des anonymes qui ont déposé des dons pour la famille d'Arnaud Beltrame, mais aussi des lettres : "Les gens venaient spontanément...je suis un peu ému d'en parler...pour apporter leur soutien, pour dire que ce qu'a fait le colonel, c'est héroïque. Ils ont emmené des fleurs, des lettres mais aussi de l'argent."

Une déclaration d'amour, c'est bien mais une preuve d'amour c'est encore mieux et là on est vraiment dans la preuve d'amour. Le colonel David Bièvre, le patron des gendarmes mayennais

Un des mots déposés à la gendarmerie © Radio France - Stéphanie Denevault

Ce matin, beaucoup de militaires reprenaient leur service. Bien évidemment, ils ne parlaient que de la mort de leur collègue et de son geste. Certains connaissaient personnellement le lieutenant-colonel Beltrame. Les fleurs et les mots ont été déposés devant le monument aux morts de la gendarmerie. Les dons seront remis à la famille d'Arnaud Beltrame. Emmanuel Macron va présider une cérémonie d'hommage national mercredi aux Invalides à Paris à partir de 11 heures 30. Une cérémonie en présence de la famille d'Arnaud Beltrame, mais aussi des familles de toutes les victimes des attaques de Carcassonne et de Trèbes.