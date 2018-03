Poitiers, France

Ils sont "émus, surpris, choqués" de ce qui a pu se passer dans ce magasin d'une petite ville du Sud de la France. Les employés du Super U de Poitiers-Sud n'y croient toujours pas. "On se dit qu'on est dans une petite ville qu'on risque rien et en fait si" indique Séverine, employée dans le magasin. Mais les salariés n'ont pas attendu ce mercredi pour manifester leur soutien. Lundi déjà, caissières et autres employés de l'enseigne se sont arrêtés de travailler. "Ce sont nos collègues, ce qui leur est arrivé pourrait nous arriver aussi, on les soutient" souligne le directeur du magasin de Poitiers-Sud Gilles Couturier.

Le souvenir de Chloé Boissinot

Le Super U de Poitiers-Sud est déjà endeuillé. Chloé Boissinot, cette Poitevine de 25 ans, morte dans les attentats de Paris en novembre 2015, a travaillé au rayon boucherie du magasin de l'avenue du 8 mai 1945 et ce pendant plusieurs années. "Elle est d'abord venue en tant qu'étudiante pour travailler le weekend, puis elle a travaillé plus régulièrement avant de quitter Poitiers. On avait créé des liens, on se connaissait tous" raconte Gilles Couturier. Et encore aujourd'hui, le souvenir de Chloé est très présent : "sa sœur jumelle vient régulièrement faire des courses ici, alors forcément ça ravive des souvenirs."

Un acte de courage

Du côté des Poitevins, pas de doute la minute de silence sera respectée comme dans tous les commissariats, casernes et préfectures de France à 10h. Un moyen de saluer Arnaud Beltrame, un "héros" et un "acte de courage. Il avait 10 chances sur 100 de s'en sortir, c'est vraiment un acte incroyable" souligne Pierre ancien gendarme. Le Poitevin et son épouse comptent bien déposer une bougie ce jeudi soir sur leur balcon comme ils l'ont fait pour tous les autres attentats.