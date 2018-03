Le suspect des attaques qui a tué trois personnes et en a blessé seize autres dans l'Aude ce vendredi est un Franco-Marocain de 25 ans, selon franceinfo. Il a été abattu lors de l'assaut des forces de l'ordre. D'après le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, il aurait "agi seul".

Le suspect des attaques qui ont fait trois morts et seize blessés dans l'Aude ce vendredi est un Franco-Marocain de 25 ans, a appris franceinfo. Il allait avoir 26 ans en avril. Il s'appelait Redouane L. et, d'après le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, il aurait "agi seul".

Un homme suivi par les renseignements depuis 2013

L'assaillant, qui habitait la cité Ozanam à Carcassonne, était suivi par les services de renseignement depuis 2013. Il est fiché au FSPRT, le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, selon franceinfo. Cette surveillance avait été levée à un certain moment, puis réactivée.

Redouane L. a fait un bref séjour en prison en 2016 pour des faits de droit commun, de "petite délinquance", a précisé Gérard Collomb.

Selon le ministre, il est "passé à l'acte brusquement"

"Il est passé à l'acte brusquement alors qu'il était déjà surveillé", a précisé le ministre. "C'était un petit délinquant qui à un moment donné est passé à l'acte. Il était connu pour deal de stupéfiants, mais on ne pouvait pas dire qu'il allait être un radical passant à l'acte dans les temps qui venaient".

Ce vendredi soir, des perquisitions étaient en cours dans la cité Ozanam, à Carcassonne, le quartier de l'assaillant. De nombreux camions banalisés noirs, ainsi que nombre de policiers du RAID et de la BRI (brigade de recherche et d'intervention), encagoulés, fortement armés et portant des gilets pare-balle, avaient investi la petite cité populaire, située à quelques centaines de mètres de la Cité de Carcassonne.

Un petit dealer passé à l'acte terroriste

Au cours de la prise d'otages dans le supermarché de Trèbes, le suspect a exigé la libération de Salah Abdeslam, le seul survivant des attentats du 13-Novembre, mais "c'était sans doute une revendication a posteriori", a déclaré Gérard Collomb. "C'était un petit dealer, de ces petits dealers qui à un moment donné passent l'acte comme c'est le cas aujourd'hui".