Le Super U de Trèbes, où trois hommes, dont le colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, ont été tués le 23 mars dans une prise d'otages djihadiste a rouvert ses portes, dans les larmes et l'émotion, ce jeudi vers 10h, indique l'AFP.

Jacky le second boucher, proche de Christian Medves mort le 23 mars, est présent en première ligne. Émotion palpable pour ces salariés qui ont vécu le pire. Quelques un portent des brassards « Solidarité Super U » @ParisMatchpic.twitter.com/lyApAf2sbM — Pauline Lallement (@pau_lallement) April 12, 2018

Une réouverture acclamée par les clients

"On triomphera de la barbarie unis", a lancé le préfet de l'Aude Alain Thirion, avant de lire, en signe de résistance, le poème de Louis Aragon "La rose et le réséda". Debout sur une estrade noire, le PDG du magasin Eric de la Jonquière, des sanglots dans la voix, la main tremblante, a remercié les clients "pour leurs témoignages et leur immense solidarité". Sous les "mercis" et les "bravos" de l'assistance, les portes du magasin se sont alors ouvertes et les clients, nombreux, ont pénétré dans le magasin.

Vidéo: Des sanglots dans la voix Eric de la Jonquière PDG Super U prononce quelques mots avant le discours du préfet @ParisMatchpic.twitter.com/PExvMtLhx3 — Pauline Lallement (@pau_lallement) April 12, 2018

C’est cette porte proche de la poissonnerie qui a permis à de nombreux clients et salariés de s’échapper @ParisMatchpic.twitter.com/gkHinuJPLN — Pauline Lallement (@pau_lallement) April 12, 2018

"Je n'aurais peut-être pas le courage de parler avec eux, mais il faut les soutenir, montrer que la vie continue" - Une cliente du Super U

Dès 9h, les clients avaient commencé à affluer sur le parking, sous la surveillance discrète des gendarmes, alors que les rideaux du Super U étaient toujours baissés. "C'est important de venir", a expliqué à l'AFP Marie, une habitante de Floure, venue faire ses courses. "On veut les retrouver", ajoute cette octogénaire en parlant des employés du Super U, "pas forcément parler avec eux, je n'aurais peut-être pas ce courage, mais il faut les soutenir, faire acte de présence montrer que la vie continue et qu'on n'a pas peur".

Devant le Super U de Trèbes, Les clients sont prêts « il ne faut pas les laisser gagner » dit l’un d’eux pic.twitter.com/mKXlWznfbq — Pauline Lallement (@pau_lallement) April 12, 2018

Un petit-déjeuner de solidarité

Peu avant l'ouverture des portes, une cinquantaine de clients ont été invités à un petit-déjeuner de solidarité, alors que les employés de Super U, certains en larmes, sont sortis sous les applaudissements et se sont alignés devant l'entrée principale. Une dizaine d'entre eux portant un brassard "solidarité Trèbes" sont venus apporter leur concours pour la réouverture du magasin.

Arrivée des salariés du Super U à Trèbes sous les applaudissements des clients @ParisMatchpic.twitter.com/PRGn9i9bEB — Pauline Lallement (@pau_lallement) April 12, 2018

Les employés ont repris le travail sur la base du volontariat

Sur 48 employés, 38 collaborateurs du Super U de Trèbes ont repris le travail ce jeudi matin sur la base du volontariat. Quelques travaux ont été réalisés, particulièrement au niveau de l'accueil car c'est là que les événements se sont surtout concentrés, a indiqué Thierry Desouches, responsable des relations extérieures du groupe Système U.