Attaques de chevaux : vigilance et caméras de surveillance sur certains sites équestres de Mayenne

Attaques de chevaux et vols de matériels agricoles, face à ces phénomènes, les gérants de sites équestres sont inquiets et certains ont même investit dans un système de vidéo-surveillance.

En arrivant au Domaine des Écuyers, à Sainte-Gemmes-le-Robert, vous ne saurez pas où se trouvent les caméras mais elles sont bien là. La gérante du centre, Émeline Macret, les a installées il y a deux mois. Les raisons : la multiplication d'intrusions, souvent pour voler du matériel agricole et parfois même, les faits plus graves. Le 25 août dernier, une jument a été gravement mutilée en Mayenne, elle est aujourd'hui en clinique vétérinaire et à de grandes chances de devoir avorter du poulain qu'elle portait. Un acte délibéré et qui n'est pas isolé, plusieurs cas similaires ont été recensés en France ces dernières semaines.

Chevaux mutilés : un phénomène connu mais plus important cette année

Le phénomène était jusqu'ici surtout connu des professionnels du milieu équestre et peu du grand public mais il a connu une certaine médiatisation et plus d'attaques qu'à l'ordinaire ont été constatées. C'est ce qu'explique Émeline Macret : "Avant, il n'y avait que quelques cas en France, maintenant, il y en a une tripotée !" Le phénomène reste cependant marginal en Mayenne, une seule attaque a été constatée et ce qui inquiète surtout la gérante du Domaine des Écuyers, ce sont les vols de matériel agricole. "La vraiment problématique, ce sont surtout les vols dans les fermes au niveau des GPS des tracteurs, du matériel sensible," déplore-t-elle.

Le site s'est donc doté il y a deux mois d'un système de vidéo-surveillance. "C'est surtout pour prendre en flagrant délit, pour aider les enquêteur," justifie Émeline Macret, "c'est notre seul moyen de défense."

Des propriétaires qui redoublent de prudence

Ces agressions d'équidés inquiètent tout de même de nombreux propriétaires. "On est angoissé," témoigne l'une d'entre eux mais en restant anonyme pour "ne pas attirer l'attention sur [ses] chevaux". Depuis la multiplication de ces attaques en France, elle redouble de vigilance et appelle les Mayennais à faire de même : "Chaque citoyen peut contribuer à circonscrire le phénomène, on peut détecter des comportement suspects et alerter la gendarmerie."

La gendarmerie accroît également sa vigilance

La gendarmerie du département se veut rassurante, les attaques d'équidés restent rares en Mayenne mais elle comprend l'inquiétude des sites équestres. Elle a donc décidé de redoubler de vigilance : elle intervient sur place à chaque signalement pour vérifier et elle envisage également de renforcer les contrôles de circulation de véhicules. L'objectif et de dissuader les malfaiteurs qui voudraient s'introduire dans les exploitations.