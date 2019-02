Attaques de fourgon blindé et de DAB dans la Loire : 23 ans de prison pour le suspect principal

Le verdict est tombé vendredi à la cour d'assises du Rhône pour cinq braqueurs ligériens, accusés d'attaques de DAB et de fourgon blindé : l'un est acquitté, les autres écopent de peines de trois à 23 ans de prison.

Lyon, France

La cour d'assises du Rhône a rendu son verdict vendredi soir dans l'affaire de trois attaques de distributeurs de billets et de fourgon blindé survenues dans la Loire. Pour les cinq hommes jugés dans cette affaire, l'un est acquitté. Un autre écope de trois ans de prison avec sursis. Les trois derniers sont condamnés à des peines de prison ferme : six ans, quatorze ans, et 23 ans pour le principal suspect.

J'espérais au moins ça" - Floriane Russier, présente dans le fourgon attaqué à La Chabure

La première attaque, en novembre 2013, était celle d'un distributeur de billets du Crédit Agricole de l’Étrat. Le DAB est attaqué à l'explosif mais les braqueurs repartent bredouille. Le même mode opératoire est utilisé pour la deuxième attaque, le mois suivant, contre la Caisse d’Épargne de Terrenoire à Saint-Étienne. Cette fois, 92.000 euros sont dérobés. L’explosion va blesser gravement un convoyeur de fonds qui assurait à ce moment-là le remplissage de la machine. Il a failli en mourir et reste gravement handicapé depuis.

Les malfaiteurs mènent une nouvelle attaque en octobre 2014, à la kalachnikov cette fois, contre un fourgon Proségur sur la station-service de la Chabure à Saint-Chamond. Floriane Russier était dans le fourgon avec deux collègues. Elle a assisté au procès à la cour d'assises du Rhône et se dit "plutôt satisfaite" du verdict. "23 ans et 14 ans pour le deuxième, j'espérais au moins ça. Après, mon combat continue, les problèmes de santé sont toujours là", poursuit celle qui est toujours suivie par un psychiatre aujourd'hui. Floriane Russier précise qu'elle est toujours sous traitement et qu'elle est devenue agoraphobe depuis l'attaque.