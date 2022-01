Attaques de loup en Savoie : "On est juste à côté de Chambéry, je n'aurais pas cru être touché un jour"

Le loup est bien présent dans l'agglomération de Chambéry. C'est le constat fait par des éleveurs et des victimes d'attaques récentes. Pas plus tard que la semaine dernière, à Saint-Cassin, deux ânes ont été pris pour cible. Dans la même commune, un veau avait été tué en novembre et en mai, des moutons à Vimines, sur les hauteurs de Chambéry. A chaque fois, on est à environ cinq kilomètres de la ville centre.

"J'ai été réveillée par un boucan incroyable, les deux ânes poussaient des braiements comme jamais" - Sylvie Tieulent

Si la présence d'une meute est avérée dans le massif des Bauges, dans la zone autour de Chambéry, l'office de la biodiversité parle plutôt d'un ou deux individus. Un loup avait d'ailleurs été filmé en décembre traversant la route à Montagnole tout près de là. Pour Sylvie Tieulent, dont les ânes ont été attaqués la semaine dernière, il faut désormais compter avec la présence du loup. 40 ans qu'elle habite sur les hauteurs de Saint-Cassin près de Chambéry et c'est la première fois que le prédateur s'en prend à ses bêtes.

"J'ai été réveillée par un boucan incroyable, les deux ânes poussaient des braiements comme jamais. Je n'ai pas du tout pensé au loup au début. Cette présence du loup, ça va changer les habitudes de tout le monde parce qu'on a tous un poney ou un âne dans un pré. Le louvetier me disait que ça pouvait même arriver de jour, alors que pour moi, c'était la nuit. L'idéal est de rentrer les bêtes la nuit, mais on ne peut pas forcément tous le faire, il va falloir faire évoluer nos pratiques".

"On ne va pas mettre un chien avec chaque troupeau de vaches. Pour nous, c'est infaisable !" Serge Roche, éleveur à Saint-Cassin

Serge Roche, éleveur à Saint-Cassin, a eu un veau tué mi-novembre. Il n'en revient toujours pas. "Vous vous rendez compte, on est juste à côté de Chambéry ! On a une agriculture qui est essentiellement périurbaine. Je n'aurais pas cru qu'un jour on en arrive à un point comme celui là, la présence du loup est avérée, il va falloir désormais compter avec lui."

Cet éleveur ne sait pas comment il va pouvoir protéger ses bêtes cet été : "l'été, tous les animaux sont dehors. On a une douzaine de troupeaux répartis entre Saint-Thibaud-de-Couz, Vimines et Cognin. Et franchement, on ne va pas mettre un chien avec chaque troupeau de vaches. Pour nous, c'est infaisable."

Une attaque d'un veau attribuée au loup

Près de 500 attaques en Savoie selon le président de la chambre d'agriculture

Selon le président de la chambre d'agriculture de Savoie Montblanc, il y a eu près de 500 attaques de loup en 2021 dans le département, près de 300 en Haute-Savoie. Cédric Laboret n'est pas surpris des récentes attaques dans l'agglomération de Chambéry : "Beaucoup de gens avaient l'impression que le loup allait forcément se tenir loin des habitations. En fait, la réalité, ce n'est pas ça du tout. Le loup, c'est un animal opportuniste. Plus ça va, plus il va se rapprocher des maisons et plus potentiellement les attaques seront proches des villes".

Cédric Laboret s'inquiète aussi de l'évolution et que le loup s'en prenne de plus en plus aux bovins. "On constate une forte augmentation des attaques sur bovins, on sait que sur ces troupeaux, on n'a pas ou très peu de moyens de protection. Le loup va se nourrir sur les troupeaux domestiques. C'est difficile pour les éleveurs de sortir leurs animaux sans savoir s'ils n'auront pas d'animaux morts le soir."

Un peu plus de 620 loups circulent en ce moment sur le territoire français, mais ce chiffre officiel est contesté par les éleveurs. De même, l'administration parle d'une soixantaine de loups en Savoie et Haute-Savoie, une population sous-évaluée pour les éleveurs.