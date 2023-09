Attaqués par des orques, des plaisanciers vendéens racontent

L'émotion reste vive chez quatre plaisanciers originaires de l'Aigle dans l'Orne. Partis de Noirmoutier où leur bateau est basé, leur voilier s'est fait attaquer mercredi par des orques dans le golfe de Gascogne à environ 75 miles au large d'Hourtin. Personne n'a été blessé, mais le safran cassé, leur bateau n'était plus manœuvrable. L'équipage s'est fait remorquer jusqu'à Saint Gilles-Croix-de-Vie en Vendée pour faire réparer leur voilier, un First de 11,50 m.

"J'ai vu les orques sauter autour du safran", Fançois

"À 8h30 du matin, j'ai repris mon quart de relève après mon frère, raconte François, on remontait depuis Santander (en Espagne) avec un temps tranquille, quand soudainement, mon bateau a viré de cap sans que je comprenne pourquoi. J'ai cru à une panne du pilote automatique. J'ai remis le bateau au cap et quelques secondes, voire une minute après, un choc très violent sur l'arrière du bateau nous a fait virer brutalement. Mon frère est tombé de sa couchette. Là, je me suis retourné et vu que le safran flottait derrière le bateau, j'ai vu les orques sauter autour".

"On s'attend toujours à une nouvelle attaque. On ne sait pas du tout à quoi s'en tenir" François

L'équipage vérifie qu'il n'y a pas de voie d'eau et se prépare à devoir éventuellement quitter le voilier. "On ne s'y attend absolument pas. C'est très sournois parce que ça se passe sous l'eau. L'orque tape l'endroit le plus sensible du bateau qu'est le safran. Il tape dedans jusqu'à ce qu'il casse. On a l'impression que c'est un peu un trophée pour eux. Ils ont tourné autour plus d'une demi-heure et sont partis en sautant, en ayant l'air de dire pour vous, c'est fini".

Après avoir alerté le Cross Etel, le voilier a été remorqué par un chalutier puis par d'autres bateaux de plaisance pour être remorqué jusqu'au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il a été sorti de l'eau ce vendredi en début d'après-midi afin d'être réparé.

