Coronavirus : Le médecin du Stade de Reims, touché par le virus, s'est suicidé

Le médecin du Stade de Reims, Bernard Gonzalez, s'est donné la mort ce dimanche. Âgé de soixante ans, le docteur était atteint du Coronavirus. Il a laissé une lettre expliquant son geste qui pourrait être lié au Covid-19.

Il était malade, touché par le virus et confiné à son domicile avec son épouse. C’est le maire de Reims, Arnaud Robinet, qui a été informé par le Préfet de la Marne dimanche après-midi. Bernard Gonzalès était un homme clé du club où il pratiquait depuis plus de 20 ans. Il a connu les montées en Ligue 1, et les périodes un peu moins glorieuses. Un médecin apprécié, un confident aussi, très proche des joueurs et du staff technique. Il était un praticien reconnu dans la ville où il consultait au quotidien en plus de son activité au Stade de Reims. Le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot, dont Bernard Gonzales était le médecin traitant, rappelait sur le site internet du club que dans les périodes les plus dures du club, le medecin avait œuvré de manière bénévole.

Personne ne savait au club qu’il éteint atteint du Covid-19 et le choc était énorme ce dimanche au moment où les joueurs ont appris progressivement le décès de leur médecin.